L’olio pontino tra i migliori al mondo, arriva il riconoscimento anche dall’Olanda

L’olio pontino tra i migliori al mondo. Arriva un nuovo riconoscimento internazionale per l'extravergine da Itrana in purezza della società agricola Agresti 1902 che ha ottenuto il Platinum Award e Best in Class nella categoria fruttati medi all'Amsterdam International Olive Oil Competition.

Il premio olandese infatti giunge a poche settimane dall'inserimento dell'extravergine pontino nell'olimpo della gastronomia francese con l'attribuzione della medaglia Gourmet.

501 Altitudo, Itrana in purezza è selezionato nelle guide del Gambero Rosso, Slow Food, Flos Olei, e negli ultimi due anni ha ottenuto Gold award ai concorsi di New York, Tokio, Dubai e Berlino. Un'eccellenza agroalimentare apprezzata non solo per le sue proprietà sensoriali ma anche per il forte valore identitario.

L'extravergine pontino è stato infatti selezionato dalla maison di gioielleria internazionale Van Cleef & Arpel per accompagnare la presentazione della sua collezione di gioielli come simbolo delle eccellenze del made in Italy agroalimentare.

"I riconoscimenti ottenuti in Olanda - spiega Francesco Agresti, titolare della società agricola (foto) - sono per noi particolarmente significativi perché i Paesi Bassi sono tra i nostri principali mercati oltre confine, dove vendiamo oltre il 60 % della nostra produzione"