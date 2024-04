Olio extravergine d'oliva, Agresti 1902 conquista l'Olanda con l'Itrana

Prestigioso riconoscimento per il monovarietale Itrana 501 Altitudo, olio extra vergine d'oliva della società pontina Agresti 1902. L'olio evo ottiene per il secondo anno consecutivo la medaglia d'oro conferita dall’Olijfolie Institute, l’organizzazione scientifica olandese delegata dal ministero dell’Agricoltura a valutare le qualità chimiche e organolettiche degli oli extravergini di oliva. L'extravergine, prodotto da oliveti terrazzati in alta collina nei Comuni di Itri e Sonnino, si conferma tra i più amati nei Paesi Bassi.

Un premio che rende orgoglioso Francesco Agresti, titolare della società agricola, che sottolinea: “La particolarità di questo riconoscimento è che viene assegnato solo dopo avere superato prove chimiche e organolettiche affidate, queste ultime, oltre che a un panel test accreditato dal Coi (Consiglio oleicolo internazionale), anche da un “naso elettronico” che valuta in modo oggettivo tutte le principali caratteristiche sensoriali dell’olio”.