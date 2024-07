Un nuovo oratorio a Pontenuovo grazie ai fondi dell’8xmille

Un progetto, anzi un sogno, che finalmente si è avverato. La comunità parrocchiale di San Tommaso d’Aquino a Pontenuovo, la frazione di Sermoneta, da alcuni giorni può utilizzare il nuovo Oratorio, realizzato grazie ai fondi dell’8xmille alla Chiesa cattolica messi a disposizione dalla Conferenza Episcopale Italiana. In questo modo, ora vi sono i locali per le attività pastorali e per assicurare un alloggio dignitoso per il parroco.

L'inaugurazione

Per l’inaugurazione, avvenuta lo scorso 28 giugno, è arrivato il vescovo diocesano Mariano Crociata, il quale ha presieduto la messa concelebrata con il parroco don Giovanni Castagnoli, il vicario foraneo don Gianmarco Falcone, il parroco emerito don Giovanni Correddu e altri parroci della Forania, presente anche la delegazione del Comune di Sermoneta, guidata dal sindaco Pina Giovannoli, e soprattutto una folta partecipazione di fedeli.

Durante la celebrazione eucaristica, il vescovo ha ricordato il senso e l’importanza delle strutture pastorali in una società che purtroppo vede le parrocchie come dei “centri di servizi” e non le considera più come il centro per creare comunità, fraternità e comunione. Il vescovo ha invitato dunque i fedeli a interrogarsi sull’utilizzo della nuova struttura perché essa non diventi il luogo per far emergere sé stessi e gli interessi personali, al contrario sia il mezzo per seguire Gesù Cristo attraverso la specificità di ogni carisma.

Terminata la celebrazione eucaristica, il momento tanto atteso. Con accanto il parroco don Giovanni Castagnoli, il vescovo Crociata ha benedetto i nuovi locali di ministero pastorale e la casa canonica. Poi, il taglio del nastro insieme al sindaco Pina Giovannoli che ha aperto alla visita dei locali, accompagnati dalla Banda musicale “F. Caroso” di Sermoneta.

Il nuovo Oratorio

Nella nuova struttura sono disponibili al piano terra un ampio salone (160 mq circa), cinque stanze per le attività e la catechesi (ognuna di 25 mq circa) e una stanza intermedia (45 mq circa); al primo piano si trova invece la casa canonica. Collocata alle spalle della chiesa e di fianco alla tettoia e ai campi oratoriali, la nuova costruzione va a completare il complesso per le attività parrocchiali. La realizzazione dell’opera dal valore di circa un milione di euro - hanno ricordato il vescovo e il parroco - è stata possibile grazie all’importante contributo pari al 75% dell’opera dai fondi dell’8xmille (760.000 euro circa) e il pagamento del restante 25% è a carico della parrocchia che lo ha affrontato con l’accensione di un mutuo bancario quindicennale.

Proprio il sindaco Pina Giovannoli ha voluto ringraziare il vescovo Crociata per la vicinanza che ha sempre mostrato alla comunità sermonetana, rimarcando poi il valore sociale dell’oratorio per la comunità di Pontenuovo. In questa occasione, don Castagnoli ha avuto parole di ringraziamento per i progettisti, i tecnici, le imprese, gli uffici tecnico e amministrativo della Curia diocesana, per poi parlare di un sogno che finalmente si realizza. Infatti, il progetto è nato nel 2016 dalla richiesta dei parrocchiani al vescovo, e subito accolta, per ottenere un luogo di incontro per i ragazzi. La catechesi si svolgeva infatti nei locali di una scuola vicina messi a disposizione dal Comune, ma che comunque non riuscivano a contenere i circa 270 bambini e ragazzi iscritti. L’allora parroco don Giovanni Correddu ha così avviato i lavori di ideazione e di progettazione che hanno avuto diverse forme e proposte.

Con l’ingresso dell’attuale parroco, don Giovanni Castagnoli, si è proceduto con l’approvazione dei progetti e con l'avvio dei lavori di costruzione il 5 marzo 2021; il 17 giugno dello stesso anno il vescovo ha benedetto e posato la prima pietra dell’edificio. I lavori hanno subito un sostanzioso ritardo a causa della pandemia e dell’inizio del conflitto in Ucraina e sono terminati alla fine del 2023. Anche il Comune di Sermoneta ha contribuito all’opera offrendo gli arredi audio-video del salone parrocchiale. La festa si è conclusa con la cena comunitaria a cui hanno partecipato circa 270 persone.

Articolo a cura di Remigio Russo.