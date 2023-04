Pasqua 2023, il mercato domenicale anticipato a sabato 8 aprile

In occasione di Pasqua il tradizionale mercato della domenica a Fondi è stato anticipato alla giornata di sabato 8 aprile. La struttura di via Mola di Santa Maria sarà aperta, come sempre, dalle 7 alle 14. Banchi aperti, negli stessi orari, anche nel piazzale antistante lo stadio comunale dove saranno presenti gli operatori giornalieri e settimanali del mercato coperto di via Gioberti, chiuso per restyling.

“Il nostro regolamento – spiegano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l'assessore alle Attività Produttive Stefania Stravato – prevede l'anticipo, in concomitanza dei giorni di festa, solo per gli operatori locali ma abbiamo deciso di accogliere la richiesta dell'Ana (Associazione Nazionale Ambulanti) e di andare incontro alle esigenze dei commercianti che potranno recuperare una preziosa giornata di lavoro”.

E’ stata quindi emessa un’apposita ordinanza che anticipa il mercato da domenica a sabato in forma completa. “Si tratta, del resto, di una buona opportunità anche per tutti coloro che desiderano fare gli ultimi acquisti di merce fresca in vista del pranzo di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, fare compere primaverili o semplicemente fare una passeggiata alla ricerca di occasioni” ha poi concluso il primo cittadino.