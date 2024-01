La provincia di Latina al Festival di Sanremo con il pizzaiolo Carmine Vertice

Ci sarà anche un po' della provincia di Latina all’edizione 2024 di Sanremo: per la seconda volta consecutiva infatti il pizzaiolo di Fondi Carmine Vertice è stato selezionato per entrare a far parte dell’Arena del Gusto del Festival della canzone italiana, grazie al suo prodotto gourmet con materie prime, locali, di eccellenza.

La notizia è stata nel corso di una serrata evento che si è tenuta ristorante-pizzeria Staglio & Olio Biancaneve di Fondi. Una conferma quella della presenza di Carmine Vertice al Festival di Sanremo che è stata accolta con soddisfazione da Confcommercio Fondi. “Siamo orgogliosi di vivere, per la seconda volta, un'esperienza unica come quella di avere un nostro concittadino protagonista di una prestigiosa kermesse qual è il Festival della canzone italiana. Lo scorso anno, difatti, abbiamo avuto l'occasione di vedere il maestro pizzaiolo fondano Carmine Vertice a Casa San Remo, nel salotto gastronomico della manifestazione canora più famosa d'Italia ed ora bissiamo quel meraviglioso traguardo. Una importante riconferma, frutto di lungimiranza, impegno e buon lavoro – ha dichiarato il presidente di Confcommercio Fondi, Vincenzo Di Lucia - . Questa chance avvalora gli sforzi di un intero territorio che continua a garantire professionisti anche in ambito gastronomico, riconosciuti a livello nazionale. Inoltre, si tratta di una nuova opportunità per far scoprire a tutti gli italiani i nostri prodotti locali con il giusto risalto. Carmine Vertice sarà l’unico pizzaiolo della provincia di Latina ed uno dei due laziali, nella lista dei pizzaioli che si sta delineando per il Festival. Dopo la serata di mercoledì 24 gennaio, in cui abbiamo avuto l'onore e il piacere di assaporare le sue due creazioni che porterà a Sanremo, siamo ancora più certi che Carmine, fiore all'occhiello della comunità, riuscirà a farsi valere nuovamente e, a far parlare di Fondi con la propria arte culinaria”.

Durante la serata infatti Carmine Vertice ha preparato per gli ospiti intervenuti le due pizze gourmet con cui ha valorizzato le materie prime locali, entusiasmando tutti i presenti. In quanto enti patrocinanti, la Confcommercio di Fondi, il Mercato Ortofrutticolo di Fondi (Mof), la Banca Popolare di Fondi, l'amministrazione comunale nonché le aziende fornitrici dei prelibati prodotti gastronomici, si sono detti all'unanimità felici di supportare questo laborioso concittadino, perché il suo successo è quello di un intero comprensorio. “Quindi ci uniamo tutti – dichiarano a voce unica - per dare un grosso in bocca al lupo al nostro pizzaiolo, il quale anche quest’anno ci ha stupito con la sua bravura e speriamo che il suo exploit possa essere poi un input economico e turistico per tutto il territorio”.

Chi è Carmine Vertice

Carmine Vertice, maestro pizzaiolo quarantenne, è il titolare, assieme a Fabio Conte, del ristorante-pizzeria Staglio & Olio Biancaneve di Fondi all'interno della famosa struttura Hotel del Conte di via Appia. Presso l’Hotel è stata organizzata un esposizione dei prodotti locali utilizzati per la realizzazione della pizza e sono intervenuti anche diversi operatori turistici della zona, distributori, ristoratori, titolari di attività turistiche della zona, che hanno non solo appurato la bontà dei cibi ma hanno avuto modo di confrontarsi anche su altre tematiche importanti legate al turismo e all’importanza dell'attrattività territoriale. Successivamente nel locale della pizzeria sono state degustate le squisitezze prima esposte. Tema centrale della serata, ovviamente, “sua maestà” la pizza.

Leccornie gourmet

Il risultato finale di questo matrimonio tra sapienza, qualità e professionalità, è una pizza che “ha il profumo del territorio”: il basilico della piana, la mozzarella di bufala, il pomodoro, il caviale di limone, la salsiccia del laboratorio artigianale Petrillo Franco Polleria Norcineria dal 1986, l’olio extravergine di oliva biologico Appia, prodotto dall'azienda agricola Marco De Filippis, l’essenza di Nduja. Sapori forti e delicati allo stesso tempo, che raccontano di una terra governata dal sole e dal mare, che Carmine, fondano doc, esporterà dal 6 al 10 febbraio presso l’Arena del Gusto di Casa Sanremo, luogo dedicato all'ospitalità per conduttori, musicisti, giornalisti e altre personalità dell'evento musicale più atteso d'Italia nella splendida cornice della 'Città dei Fiori'.