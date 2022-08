L’isola di Ponza al “Mediterranean Wine Art Fest” di Napoli

Ponza sarà al “Mediterranean Wine Art Fest”, la rassegna delle eccellenze e degli scambi economici culturali per un mediterraneo di Pace dove protagonisti saranno agroalimentare, agritech, enogastronomia, turismo esperienziale, stili di vita, innovazione ed economia circolare,

Il Comune è stato infatti invitato al festival prodotto e organizzato dal MAVV – Museo dell’Arte, del Vino e della Vite che si terrà presso il meraviglioso complesso monumentale di San Domenico Maggiore nel centro antico di Napoli, dal 15 al 17 settembre.

L'evento nasce per promuovere le eccellenze enologiche euromediterranee con un format culturale, innovativo ed unico. Un programma di incontri tra eccellenze, vino, arte, spettacolo e buona musica.

“È una grande occasione per l'isola di Ponza per promuovere le cantine locali, per intraprendere un percorso di promozione, sostenendo scambi economici e culturali nel settore agroalimentare e enogastronomico - commentano dal Comune -. L'obiettivo per il futuro è quello di sostenere il turismo che va oltre le bellezze marine, favorendo percorsi alternativi di enoturismo, ampliando l’offerta e facendo vivere il territorio anche oltre la stagione estiva.

L’Amministrazione è felice ed onorata di essere ospite di questa splendida iniziativa ed invita le aziende agricole locali che producono i loro vini sul territorio isolano, a partecipare al festival che sarà un’occasione gradita per farsi conoscere al di fuori dei confini isolani”.