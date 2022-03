Poste Italiane sempre più in rosa: in provincia di Latina il 56% dei dipendenti sono donne

Poste Italiane si conferma anche nel 2022 un’azienda al femminile: in provincia di Latina la presenza di donne raggiunge il 56 % sul totale delle risorse impiegate. “Infatti, con i suoi 87 uffici postali, gli 11 Centri di Recapito e tutti gli altri settori gestionali, tecnici e amministrativi - commentano dall’azienda - la provincia pontina è un esempio concreto dell’integrazione della componente femminile in modo trasversale tanto che su oltre 900 dipendenti le donne sono oltre 500 e tra queste ricoprono incarichi di responsabilità. Nello specifico, oltre il 48% degli 87 uffici postali di Latina e provincia è guidato da una donna mentre 30 sono gli uffici in ‘rosa’ ovvero le sedi con personale interamente al femminile”.

Tra questi l’ufficio postale di Maenza dove la direttrice Sara Silvestri, con una grande passione per il teatro, guida un team di sole donne composto da lei, una operatrice di sportello e una “consulente mobile”, che si sposta giornalmente nei piccoli comuni della provincia pontina per fornire informazioni e consigli sui prodotti di risparmio, protezione e investimento di Poste Italiane, che è presente in ufficio una volta la settimana. Sara Silvestri ha iniziato la sua carriera in Poste Italiane nel 2007, a 19 anni prima come portalettere nel settore del recapito; dal 2010 è entrata a far parte della rete degli uffici postali prima come operatrice di sportello a Priverno e dal 2018 direttrice della sede di Maenza. “Sono molto orgogliosa di far parte di questa grande azienda - ha dichiarato Sara Silvestri – che ha sempre dimostrato rispetto e attenzione verso le donne affidando loro incarichi di responsabilità non solo nelle filiali ma anche sul territorio. Il mio percorso professionale è iniziato nel 2007 prima come portalettere per poi passare nella rete degli uffici postali e la determinazione, l’entusiasmo e il senso di appartenenza mi hanno sempre accompagnata in ogni nuova avventura professionale. Lavorare con delle donne è semplice, ci intendiamo solo con lo sguardo e abbiamo una perfetta intesa!”

La presenza femminile si sta affermando sempre più, anno dopo anno, anche nel settore del recapito tanto che in tutta la provincia pontina su oltre 350 dipendenti addetti ai servizi di recapito più di 180 sono donne.

“Grazie anche ai risultati raggiunti nella provincia di Latina le politiche di parità di genere e la trasparenza di Poste Italiane sono state premiate con la riconferma, per il terzo anno consecutivo, nel Gender-Equality Index (Gei) 2022, il principale indice internazionale di riferimento che valuta la qualità delle iniziative aziendali per l’eguaglianza e l’inclusione. Il Gender-Equality Index misura le performance aziendali sulle politiche di parità di genere e di trasparenza nella rendicontazione dei dati e delle informazioni di settore e rappresenta un punto di riferimento per gli investitori che cercano informazioni affidabili e comparabili al fine di valutare l’impegno delle società nell’affermazione dei valori di gender equality. La valutazione ottenuta da Poste Italiane è il risultato dell’esame di cinque parametri: la leadership femminile e la valorizzazione dei talenti, la parità salariale, la cultura inclusiva, le politiche per la prevenzione e il contrasto di molestie sessuali e la riconoscibilità come brand che promuove la parità di genere. Sono 418 le aziende esaminate in tutto il mondo, ripartite in 11 settori produttivi con sede in 45 paesi e una capitalizzazione di mercato combinata di 16 trilioni USD. Nell’edizione 2022 Poste Italiane ha migliorato ulteriormente il suo risultato rispetto all’anno scorso, ottenendo ancora una volta una valutazione ben al di sopra del punteggio medio delle società valutate nel Gei".