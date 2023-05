Devoto Design, l'eccellenza pontina nel mondo protagonista del Premio Export Italia

E' stato assegnato alla Devoto Design di Cisterna il Premio Export Italia di Uniexportmanager, scelta tra 200 candidati, 40 storie di export di successo e 13 finalisti. Insieme alla titolare Marianna Devoto è stata premiata anche la sales export manager Marina Manfrin con il trofeo riservato al Best Export Manager. La Devoto Design rappresenta ormai da decenni un'eccellenza dell'artigianato della provincia pontina.

Nata nel 1979, l'azienda di Cisterna si occupa di arredi su misura in ambito hospitality, retail, spazi collettivi, uffici e residenze di lusso in particolare in Medio Oriente. E ora si aggiudica il Premio Export Italia di Uniexportmanager, associazione dei professionisti dell’internazionalizzazione, numerose Istituzioni, organizzazioni imprenditoriali ed aziende. Frutto della passione e dell'esperienza di Claudio Devoto e di Caterina Bosco, affiancati dalle figlie Cecilia e Marianna, la Devoto è stata scelta da alcuni tra i più affermati architetti e design, come Jean Nouvel, Fuksas, Paolo Portoghesi, Mario Botta o Zaha Hadid, per realizzare gli interni di musei, teatri, centri fieristici, prestigiosi alberghi, università nel mondo. Il riconoscimento è stato ottenuto anche grazie al lavoro assiduo di un team di creativi e di tecnici che progetta e realizza spazi complessi in accordo con i requisiti di qualità, budget e tempistiche stabiliti con il cliente. Da sempre sensibile all’innovazione, alla ricerca e alle sinergie con le università, Devoto ha al suo attivo importanti lavori in Italia e nel mondo. L’azienda da anni è protagonista di interventi voltI alla digitalizzazione dei processi produttivi.

Nel 2010 la realizzazione dei complessi arredamenti del noto Museo Maxxi ha consentito a Devoto Design di essere riconosciuta sul mercato come azienda specializzata in ingegnerizzazione di forme complesse e fabbricazione digitale. Le collaborazioni internazionali poi avviate con architetti e famosi designer di tutto il mondo hanno portato il team dell'azienda di Cisterna a realizzare incredibili strutture e vere proprie opere d'arte.



“Devoto Design è tra i soci fondatori di Cethegus scpa – afferma Leonardo Valle, presidente di Cethegus- il riconoscimento per quest’azienda costituisce motivo di grande orgoglio per la nostra società. Imprese come Devoto Design sono la dimostrazione più lampante che è possibile avere successo partendo dalla tradizione e dal radicamento sul territorio. Occorre accrescere il grado in internazionalizzazione delle aziende, mettendo in campo strumenti di carattere promozionale e finanziario per accompagnarne la proiezione sui mercati internazionali: strategie promozionali di sostegno al made in Italy, potenziamento degli strumenti agevolativi esistenti, facilitazione dei processi di internazionalizzazione, collegamenti con le Università e i centri di ricerca. Cethegus punta ad essere uno strumento per rappresentare l'impresa italiana e attrarre gli investitori in terra pontina”.