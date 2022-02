Aumento del prezzo del carburante, la protesta dei camionisti: disagi sulla Pontina

Sta montando in queste ore anche nel territorio della provincia di Latina la protesta degli autotrasportatori contro l’aumento del prezzo del carburante. Manifestazioni e primi blocchi da parte dei camionisti sono stati messi in atto oggi, martedì 22 febbraio, sia in Puglia che in Sicilia. E anche nella provincia di Latina c’è stata questa mattina una mobilitazione degli autotrasportatori, a poche ore dall’'incontro previsto nel pomeriggio con il viceministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Teresa Bellanova.

Nella serata di ieri, alla vigilia del confronto con la rappresentante del Governo, con una nota l'Unione delle principali associazioni italiane dell'autotrasporto - Unatras- ha fatto sapere che il comitato esecutivo "ha già stabilito, in assenza di risposte concrete e soddisfacenti, di assumere sin da subito tutte le iniziative sindacali necessarie a tutela della categoria senza escludere, nel rispetto della normativa vigente, la proclamazione di un fermo nazionale”.

e le prime iniziative ci sono state già oggi.

Restringendo il campo al solo territorio della provincia di Latina, una protesta c'è stata nella tarda mattinata di oggi lungo la Pontina. Disagi sono stati segnalati da Astral Infomobilità proprio sulla strada statale 148 per la manifestazione degli autotrasportatori con i mezzi pesanti che sono rimasti in sosta ai lati della carreggiata all’altezza della rotonda con la Migliara 53, nei pressi di Sabaudia.