Con il bando regionale "Vitamina G" 2,3 milioni di euro per le proposte di 100 under 35

Sette i progetti vincitori in provincia di Latina. Zingaretti: "Cura energetica e ricostituente per far ripartire la Regione"

Due milioni e 300mila euro messi a disposizione dalla Regione Lazio per i giovani con il bando "Vitamina G". "Una sorta di cura energetica e ricostituente per far ripartire tutta la Regione, che ha coinvolto oltre 1.000 giovani del nostro territorio e che li vedrà protagonisti dal punto di vista economico, culturale e sociale - commenta il presidente Nicola Zingaretti - La Regione Lazio finora ha sempre investito nelle politiche giovanili e nel futuro dei nostri ragazzi e grazie a questo progetto raggiungiamo l’obiettivo di valorizzare proprio i loro talenti e le loro idee”.

Sono 100 progetti vincitori di Vitamina G, il bando dedicato alle idee degli under35, con un contributo di oltre 2,3 milioni di euro destinati a iniziative, modelli e proposte. La graduatoria viene pubblicata sul sito della Regione Lazio. Si tratta nello specifico di 100 progetti under35 premiati ciascuno con circa 25mila euro a fondo perduto. Le 100 idee vincitrici saranno supportate da Tutor che seguiranno sul territorio tutti i progetti e Vitamina G diventerà anche un hub fisico in via Ostilia, 36 (Roma, Colosseo), un coworking dedicato alle ragazze e ai ragazzi per lavorare, incontrarsi, fare rete. Sono stati oltre 1.360 i progetti presentati, di cui 1.029 ammessi alla valutazione, 64 finanziati che diventeranno 100 nelle prossime settimane grazie ad un ulteriore impegno economico della Regione. Di questi, 72 sono Roma, 5 a Viterbo, 6 a Rieti, 10 a Frosinone e 7 a Latina.

“Nel Lazio c’è un fermento giovanile immenso che vuole partecipare alla ricostruzione del Paese - commenta Lorenzo Sciarretta, delegato alle Politiche giovanili della Regione - Migliaia di ragazze e ragazzi hanno tirato fuori le loro idee migliori per i loro territori, scrivendo progetti e confrontandosi con un bando pubblico che nel Lazio non c’era mai stato. Con Vitamina G c’è una Regione che è al fianco delle nuove generazioni e scommette sul loro protagonismo e sulle loro idee per cambiare la comunità e creare nuovi modelli di sviluppo”.