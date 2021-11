Resto al Sud. Ponza e Ventotene ora tra i comuni ora finanziabili

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LatinaToday

Resto al Sud: incentivo per nascita e sviluppo di nuove attività imprenditoriali e libero professionali attivo in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, nelle aree del cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Marche, Umbria) e, da adesso, anche nelle isole minori marine, lagunari e lacustri del Centro-Nord per chi ha un’età compresa tra i 18 e i 55 anni.

Ulteriore novità, di fondamentale importanza, è che la misura sia stata ora estesa anche al commercio oltre che alle attività produttive nei settori industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, pesca e acquacoltura, fornitura di servizi alle imprese e alle persone, turismo e attività libero professionali. Resto al Sud copre fino al 100% delle spese, con un finanziamento massimo di 50.000 euro per ogni richiedente, che può arrivare fino a 200.000 euro nel caso di società composte da quattro soci. Resta attivo il bonus Covid a fondo perduto. Rendi la tua idea un’impresa vincente.

Valuta il tuo progetto gratuitamente con un semplice click. Vai su https://paw.eurofinancesrl.com/surveys/1/intro oppure rivolgiti ad Eurofinance Srl, leader in finanza gevolata sin dal 1960. Le isole del Centro-Nord a cui sono stati estesi gli incentivi sono le seguenti: Isole minori marine: Campo nell’Elba, Capoliveri, Capraia, Giglio, Marciana, Marciana Marina, Ponza, Porto Azzurro, Portoferraio, Portovenere, Rio, Ventotene. Isole lagunari e lacustri: Isole della laguna veneta: Lido, Murano, Pellestrina, Burano, Sant’Erasmo, Mazzorbo, Vignole, Torcello, San Giorgio, San Michele, San Clemente, San Francesco del Deserto, Marzobetto, San Lazzaro degli Armeni • Isole della laguna di Grado: Isola di Grado, Isola di Santa Maria di Barbana, Isola di Morgo; Isole del lago d’Iseo: Monte Isola; Isole del lago di Garda; Comacina (lago di Como); Isola d’Orta – San Giulio; Isole del lago Trasimeno: Isola Maggiore e Isola Polvese; Isole Borromee: Isola Superiore, Isola Bella, Isola Madre, Isola San Giovanni.