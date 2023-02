Minturno, nonostante i ritardi arrivano i soldi per il restyling del parco

Un progetto che ha rischiato di non vedere mai la luce verrà realizzato nel comune di Minturno. La cittadina del litorale riceverà dalla Regione Lazio un finanziamento di circa mezzo milione di euro per i lavori di restyling del parco Josemaria Escrivá, in località Recillo. Si tratta di uno dei progetti presentati nell’ambito del bando “piano degli investimenti straordinari per lo sviluppo economico del litorale laziale”, varato a giugno del 2021. Questi soldi, alla fine, arriveranno ma, a causa di ritardi nella produzione di documenti da parte dell’amministrazione comunale, c’è stato il rischio che l’inizio dei lavori saltasse in maniera irreparabile.

La Pisana, il 22 luglio 2021, comunicava al comune di Minturno che la manifestazione di interesse per i lavori nel parco Josemaria Escrivá era stata valutata positivamente. Contestualmente, si chiedeva all’amministrazione di inviare, entro 120 giorni, quindi entro il 22 novembre, “la progettazione “esecutiva” dei lavori proposti, completa dei previsti pareri, nulla-osta e autorizzazioni ai fini della formale ammissione a contributo regionale”.

Primo ritardo

Il comune, però, non riesce a rispettare i termini tanto che il 18 novembre, pochi giorni prima della scadenza, scrive alla Pisana per chiedere una proroga di 120 giorni rispetto ai tempi già stabiliti. La proroga viene accettata, fissando una nuova scadenza al 21 marzo 2022. Questa volta l’amministrazione tirrenica riesce a rispettare i tempi, mandando proprio nell’ultimo giorno utile il progetto esecutivo. La documentazione, però, non era completa. Per questo, il comune di Minturno aveva chiesto un’ulteriore proroga, di altri 60 giorni, “a causa delle difficoltà incontrate nel dover ricalibrare il progetto approvato alla nuova tariffa dei prezzi, edizione 2022, per le opere pubbliche edili ed impiantistiche del Lazio”.

Documenti mancanti

Il 30 marzo 2022 vengono poi notate alcune “mancanze”. La Regione, infatti, ha dovuto chiedere all’amministrazione comunale documenti come l’autorizzazione paesaggistica, quella sismica e il parere tecnico amministrativo. Al 19 maggio, però, visto che non arrivava una replica, la Pisana ha sollecitato nuovamente il comune che si è fatto vivo soltanto il 30 settembre, inviando il progetto corredato di pareri, nulla osta e autorizzazioni. Un invio arrivato quasi al fotofinish, prima che il finanziamento venisse revocato

Il progetto

I lavori costeranno, in tutto, 930 mila euro: mezzo milione arriverà dalla Regione Lazio mentre il resto lo metterà il comune di Minturno. I lavori prevedono il recupero delle aree prospicienti la costa mediante la valorizzazione della vocazione storica e artistica di uno dei simboli del litorale laziale. Verranno poi realizzate passeggiate e aree pedonali, incrementando anche gli spazi verdi presenti, ed installate telecamere di videosorveglianza lungo il percorso ciclopedonale. Ci saranno aree wif-fi di libero accesso, stalli per la ricarica di auto e bici elettriche e verrà realizzato un nuovo arredo urbano ecocompatibile.