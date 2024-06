Grazie ai fondi dell'8xmille riapre al culto la chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo di Maenza 

Grande festa per la comunità ecclesiale e cittadina di Maenza tornata a celebrare le loro funzioni nella storica chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta in Cielo. Il luogo sacro era chiuso dall’ottobre del 2020 a causa di alcuni problemi strutturali all’edificio, di tale pericolosità che gli stessi vigili del fuoco intervenuti furono costretti a interdire l’accesso all’interno. L’occasione dell’apertura è stata la celebrazione delle Cresime nelle scorse settimane, presiedute dal vescovo Mariano Crociata e concelebrate dal parroco don Alessandro Trani insieme ai confratelli dei paesi circostanti come don Francesco Gazzelloni, don Marco Rocco, padre Andrea David, i diaconi Olindo Mariani, Giovanni Battista De Bonis, Walter Marchetti (quest’ultimo direttore dell’Ufficio diocesano per i Beni culturali ecclesiastici).

«Non poteva esserci momento migliore per riaprire la nostra chiesa dopo questo tempo di chiusura che aver conferito il sacramento della Confermazione a ventuno ragazzi della nostra comunità parrocchiale», ha spiegato il parroco don Alessandro Trani, «una cerimonia celebrata e vissuta in modo sobrio e solenne allo stesso tempo: curata nel servizio liturgico e nel canto grazie la guida del nostro caro cerimoniere vescovile don Giovanni Castagnoli, davvero molto sentita dai partecipanti che hanno potuto godere della “nuova” chiesa grazie ai lavori seguiti dai nostri tecnici e dagli uffici diocesani amministrativo, legale, tecnico e per i beni culturali che ci hanno supportato nelle diverse fasi di realizzazione dell’opera».

Importanti interventi grazie ai fondi dell'8xmille

I lavori sono stati importanti perché si è trattato di un restauro complesso che ha toccato varie parti della chiesa e con vari gradi di difficoltà tecnica. Interventi costati nel complesso circa 715 mila euro, di cui il 70% (514.000 euro) sono stati erogati dalla Conferenza Episcopale Italiana grazie ai fondi dell’8xmille destinati alle opere di culto e pastorale, la quota rimanente dei duecentomila euro invece è stata a carico della Parrocchia. Quest’ultima parte viene affrontata anche grazie alle offerte dei fedeli maentini.

«La luminosità della chiesa restaurata si è vista riflessa nei volti dei nostri fedeli, con l’augurio che la luce di questo giorno accompagni la comunità parrocchiale e civile ad una stagione nuova o meglio rinnovata dall’azione del restauro interiore, operata dallo Spirito Santo nei nostri cuori», ha concluso don Alessandro Trani con l’auspicio che «Maria maestra e modello per ogni discepolo, aiuti la parrocchia di Maenza ad essere sempre più casa e scuola di comunione dove si impara e si vive la relazione con un Dio che, dove vi è una chiesa continua a piantare la Sua Tenda in mezzo al Suo Popolo, per condurlo sulle sue vie che conducono alla salvezza».

La chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo

La chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo si trova nel punto più alto di Maenza, situato in cima ad una collina, al centro del tessuto medioevale. L'edificio si affaccia sulla piazza del Duomo - vicino al Palazzo baronale - con la sua facciata neoclassica caratterizzata da un pronao formato da quattro capitelli ionici e due campanili simmetrici serviti da scale elicoidali. Sul lato sinistro, in adiacenza, si trovano la sacrestia e la casa canonica a più piani. La pianta longitudinale scandita da lesene ioniche è a tre navate, di cui quella centrale più alta delle navatelle e terminante nel presbiterio quadrangolare absidato. Le murature perimetrali sono prevalentemente in pietra locale, tra queste le più recenti sono in laterizi. Due serie di pilastri ed archi (1953-1956) dividono la navata centrale da quelle laterali. Quattro colonne trabeate sorreggono il pronao. Un arco trionfale separa la navata centrale dal presbiterio.

La chiesa era stata restaurata per volere di papa Leone XIII, tanto che all’esterno è visibile lo stemma dei Pecci, la famiglia del Papa. All'interno si trovano vari dipinti oltre a un fonte battesimale e un tabernacolo dell’Olio Santo, realizzato in pietra e databile intorno al XVI secolo. Si tratta sicuramente di una chiesa da visitare.

I beni ecclesiastici e i luoghi di culto sono un riferimento per le comunità di fedeli e un patrimonio artistico-culturale da preservare e valorizzare. Ecco perché i fondi dell’8xmille sono importanti: con una semplice firma è possibile finanziare opere di restauro e costruzione di chiese e monumenti.

Articolo a cura di Remigio Russo.