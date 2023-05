Rizzardi Yachts presente al Salone nautico di Venezia svela le linee del nuovo Gr 53

La Rizzardi Yachts, sempre più protagonista tra le aziende del settore, per il secondo anno consecutivo conferma la sua presenza al Salone Nautico di Venezia.

Il capoluogo veneto ospita la quarta edizione di quello che è uno dei principali eventi fieristici internazionali dedicati alla nautica; la sede espositiva è l’Arsenale di Venezia, simbolo del secolare dominio militare della Repubblica Serenissima e cuore pulsante della sua industria navale.

La barca esposta dai Cantieri di Sabaudia è il modello INfive in una veste cromatica nuova, una colorazione particolarmente accattivante in grado di catturare le attenzioni non solo dei fan del cantiere ma anche di un pubblico sempre più esigente.

“La nuova versione - spiega la Rizzardi Yachts - dispone di un pozzetto senza soluzione di continuità con il salone interno, per godere al meglio gli spazi all’aperto”.

Nel frattempo a solo un anno dal varo del primo modello della linea GR, il GR Sessantatre che da continuità alla grande tradizione degli ‘open’ Rizzardi, prende sempre più forma il nuovo progetto GR Cinquantatre. Al Salone di Venezia viene svelata la linea della barca, un open puro che esprime in pieno tutte le caratteristiche della nuova gamma Rizzardi, ideata in onore del suo fondatore Gianfranco Rizzardi.

“Come da tradizione per i grandi open del cantiere, la coperta sarà all’insegna degli spazi estesi ‘en-plein-air’. Uno yacht ideale per una piacevole e confortevole giornata in mare ma anche per crociere. Sportivo, elegante e giovanile al contempo con un occhio sempre rivolto al comfort di navigazione. Le versioni saranno due: con T-top o tendalino elettrico oppure nella versione full open. Il layout prevede un ampio pozzetto servito da tender lift all’estremità di poppa. Sempre a poppavia è previsto un doppio passaggio per agevolare la salita a bordo. Sottocoperta le cabine saranno tre più quella per l’equipaggio. Cabina ospiti indipendente a poppavia con servizio dedicato. Per gli aspetti tecnici, carena affidabile con connotati tipici Rizzardi e propulsione in linea d’asse”.

Le prime unità previste nella primavera del 2024.