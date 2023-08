Novità nella Rizzardi Yachts: apre la filiale a Miami e intanto lavora al nuovo open Gr53

Grandi novità in casa Rizzardi Yachts. L’azienda pontina apre infatti al mercato americano e si appresta infatti a sbarcare a Miami, a testimonianza della dinamicità di un’azienda in continua evoluzione.

“Quest’anno abbiamo deciso di affrontare il mercato americano” spiega Corrado Rizzardi, direttore commerciale dell’azienda che opera in stretta collaborazione con il papà Gianfranco, fondatore dell’azienda, e con il fratello Damiano, responsabile dell’ufficio progettazione e produzione. “Lo yacht style italiano è uno dei più apprezzati nel mondo e, consapevoli di questo punto di forza, abbiamo voluto così osare, cominciare a far conoscere i nostri Infive e Insix che salperanno i primi di settembre alla volta di Miami e Fort Lauderdale, in vista dell’apertura di una filiale americana. Siamo pronti per conquistare un mercato difficile ma molto importante come quello americano. Per noi la conquista di nuovi mercati vuol dire aumento della produzione, ma anche ascolto di nuove tendenze che vengono da oltreoceano. È una sfida, ma siamo progettati per affrontare imprese difficili”.

Intanto, nella sede di Sabaudia, che rimarrà unico sito produttivo, l’azienda lavora al secondo modello della linea Gr. “Il nuovo Gr53 é un open puro che esprime appieno tutte le caratteristiche della nuova gamma Rizzardi - spiegano dall’azienda -. Come da tradizione per i grandi open del cantiere, la coperta sarà all’insegna degli spazi estesi en plein air. Uno yacht ideale per una piacevole e confortevole giornata in mare ma anche per crociere più lunghe. Sportivo, elegante e giovanile al contempo con un occhio sempre rivolto al comfort in navigazione. Le versioni saranno due: con T-top o tendalino elettrico oppure nella versione full open. Il layout prevede un ampio pozzetto servito da un tender lift all’estremità poppiera. Sottocoperta tre cabine, di cui quella matrimoniale a poppa completamente indipendente, oltre a quella per l’equipaggio. Come da tradizione Rizzardi, il GR 53 potrà contare su spiccate doti marine grazie a una carena affidabile e a una propulsione in linea d’asse”.

La consegna delle prime unità è prevista per la primavera 2024.