Cantieri Rizzardi: il 2021 sarà l'anno dei mega yachts. Torna la produzione degli 80 piedi

La Rizzardi yachts chiude il 2020 di progettazione e produzione con grande soddisfazione e grande fiducia nel futuro. "Quello che ci lasciamo alle spalle - spiega l'azienda - è stato un anno duro per l'emergenza sanitaria, ma nonostante le difficoltà l'azienda è andata avanti, ha continuato a progettare e fabbricare yachts, è riuscita a consegnare nei tempi stabiliti, e per il 2021 può già vantare un portafoglio ordini importante perchè si appresta a lanciare novità di prodotto straordinarie". L'emergenza legata al covid ha però costretto a rimodulare il lavoro con l'introduzone dei rigidi protocolli di prevenzione sia per i dipendenti che per i visitatori.

Il cantiere di Cerasella, cuore della progettazione e produzione, nasce con il fondatore Gianfranco Rizzardi, ancora oggi motore dell'azienda perchè costantemente presente dietro ai figli Damiano e Corrado Rizzardi. A fine anno è Corrado Rizzardi, direttore commerciale che spiega i progetti del futuro. "Per il 2021 - dichiara - abbiamo due grandi novità, auspichiamo di trovare gli stessi riscontri commerciali che hanno caratterizzato la stagione appena passata. Posso solo anticipare che il 2021 sarà l'anno del grande ritorno di grandi yachts, ovvero degli 80 piedi. I risultati raggiunti sono stati possibili grazie alle maestranze e a tutto il management sempre pronto a rispondere alle sfide del futuro e dell'innovazione".