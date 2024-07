Vino, Sabaudia tra le eccellenze nazionali con la Cantina Tre Terre

Ancora successi per al provincia pontina alla ribalta nazionale nel settore della produzione vinicola. La Cantina Tre Terre di Sabaudia è stata premiata in Campidoglio, alla presenza del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. La società agricola pontina guidata da Fortunato Maccotta ha ottenuto il massimo punteggio tra i produttori e i vini laziali al Concorso enologico internazionale Città del Vino, manifestazione organizzata dall’Associazione Nazionale Città del vino e il supporto scientifico dell’Oiv (Organizzazione Internazionale della Vite e del Vino).

In particolare, allo Shiraz Igp 2022 di Tre Terre, oltre 60 commissari tra enologi, buyer, importatori, tecnici e giornalisti provenienti dall’Italia e dall’estero, hanno assegnato la Medaglia d'Oro, con il punteggio più alto tra le imprese e i vini della nostra regione (89,000/100). “Con una produzione limitata di sole 1.500 bottiglie, affinato per 9 mesi in botte - spiegano dall’azienda -, lo Shiraz 2022 proviene da uve nei vigneti aziendali a Borgo San Donato nel territorio di Sabaudia, a ridosso del Parco nazionale del Circeo”.

Quest’ultimo riconoscimento si aggiunge a quelli conquistati negli ultimi anni dagli altri vini della cantina:

- “Nettare di Circe” Lazio Igt 2022, ha vinto il concorso enologico Premio Qualità Italia nella categoria Vini Passiti Igt, come miglior passito bianco d'Italia;

- il Moscato Bianco è stato premiato nel corso Milano Wine Week con il Premio Qualità Italia nella sua categoria, come miglior bianco italiano;

- sempre il Moscato Bianco aveva anche vinto la Medaglia d'Oro due precedenti edizioni del concorso Città del Vino ed è era stato eletto miglior vino bianco dei Parchi Nazionali alla rassegna di Legambiente.