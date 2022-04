Torna la Sagra del Carciofo di Sezze: spazio anche alla “Spesa nel Borgo”

C’è fermento a Sezze per il ritorno, dopo due anni di stop forzato dovuto alla pandemia da coronavirus, della Sagra del Carciofo che giunge così alla sua 51esima edizione. Sarà una giornata di festa quella di domenica 24 aprile nel centro lepino dove sono in programma diversi eventi ed iniziative.

Anche la Confcommercio Lazio Sud Priverno, in collaborazione con Confcommercio Lazio Sud e il Comune, sarà presente con un doppio appuntamento. In piazza De Magistris ci sarà l’appuntamento con la “Spesa nel Borgo”, il mercato delle eccellenze enogastronomiche del territorio, per la promozione dei prodotti locali e del cibo di qualità.

L’altro appuntamento è con la “Lepinia Ebraica”, un evento itinerante sulle tracce della presenza ebraica nel sud del Lazio (Monti Lepini, Appennino e Agro pontino)con il convegno "Sulla rotta del carciofo” - relatori: Alex Zarfati, Giancarlo Mancini, Luciano Monti e Pasquale Caprarelli -. L'appuntamento alle ore 10.00 presso Auditorium San Michele Arcangelo.