Saldi estivi, quando iniziano gli sconti a Latina e nel resto del Lazio

E’ stata fissata la data per l’inizio dei tanto attesi saldi estivi anche nella provincia di Latina, come nel resto del Lazio. Si parte sabato 6 luglio, come stabilito dall'Area Commercio e Artigianato della Regione Lazio che indica appunto nel primo sabato del mese di luglio il via agli sconti di fine stagione, in linea con quanto stabilito dalla Conferenza unificata con l’accordo del 24 marzo 2011.

La durata dei saldi è stabilita in sei settimane consecutive a partire dalla data di inizio. Ricordiamo che restano ferme poi tutte le altre disposizioni previste dall’articolo 34 della legge regionale n. 22/2019 in materia di vendite di fine stagione.

Inoltre, è confermato il divieto di vendite promozionali nei 30 giorni precedenti la data di avvio dei saldi estivi.