Saldi invernali 2024, ufficializzata la data: ecco quando iniziano a Latina e nel resto del Lazio

Il clima natalizio di queste settimana spinge anche tanti pontini allo shopping in vista delle feste. E proprio in questi giorni la Regione Lazio ha reso nota anche la data per l’avvio degli sconti invernali per l'anno 2024.

I tanto attesi sconti di stagione iniziano il 5 gennaio, primo giorno feriale antecedente l’Epifania. Nel Lazio resta comunque fermo il divieto delle vendite promozionali nei 30 giorni precedenti la data di avvio dei saldi invernali.

Per chi è in cerca della buona occasione, tenendo sempre d'occhio il portafoglio, la durata dei saldi è stabilita in 6 settimane.