In attesa di San Valentino al Museo Archeologico di Priverno

ingresso al museo intero € 3.50, ridotto € 2.00 (over 60 e under 12), visite guidate tematiche € 4.00

Ricco il calendario degli appuntamenti che animeranno i fine settimana di febbraio al Museo Archeologico di Priverno raccontando diverse festività come San Valentino e il Carnevale al tempo dei nostri antenati.

Sabato 11 e domenica 12 febbraio saranno due giorni dedicati all’amore, in attesa del San Valentino, con due pomeriggi di letture e visite guidate animate adatte a grandi e piccini.

Si parte sabato pomeriggio alle ore 15.30 con Mille modi di Amare, per scoprire insieme come era l’amore ai tempi degli antichi Romani. Domenica 12 febbraio, sempre alle 15.30, attraverso letture e visite guidate animate si parlerà di un altro tipo di amore: quello verso la divinità riflettendo insieme a guide esperte sulla “Regola di San Benedetto” nell’evento Per un Consacrato Amore.

È dunque per sabato 11 e domenica 12 febbraio a partire dalle 15.30 presso il Museo Archeologico di Priverno. Per informazioni e prenotazioni sono a disposizione i numeri 0773 912306 e 349 1814540 (chiamare dalle 9 alle 13) e l’indirizzo email musarchpriverno@libero.it