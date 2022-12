Sciopero generale il 16 dicembre: trasporto pubblico ancora a rischio. Si fermano anche i treni

Nuovo sciopero dei trasporti in vista. Una mobilitazione è in calendario questa volta per la giornata di venerdì 16 dicembre, che arriva a due settimane da quella del 2 dicembre e che si inserisce nell’ambito dello sciopero generale proclamato da Cgil e Uil per protestare contro la Legge di bilancio 2023.

Per quella giornata saranno a rischio anche le corse dei treni con possibili disagi per i pendolari pontini. Le segreterie regionali dei sindacati Filt Cgil e Uil Traposrti, in adesione appunto allo sciopero generale regionale, hanno proclamato uno stop del personale del Gruppo FS Italiane con sede nella regione Lazio. L’orario previsto, come fanno sapere da Trenitalia, è quello dalle 09:01 alle 16:59 del 16 dicembre.

Lo sciopero generale, come detto, è stato proclamato dal Cgil e Uil con diverse manifestazioni nell’arco di tutta la settimana e che interesserà anche altre categorie e servizi, non solo quello dei trasporti. “La bozza della Legge di bilancio 2023 è sbagliata e produrrà effetti devastanti sui lavoratori e sui pensionati, giornalmente alle prese con il carovita e costretti ad affrontare, dopo un biennio di emergenza sanitaria, una vera e propria pandemia salariale. In un momento drammatico per il nostro Paese e per l’Europa, forse uno dei più bui della storia recente, il Governo sdogana una manovra che colpirà, paradossalmente, le persone più povere, aumentando le disuguaglianze e l’ingiustizia sociale, mortificherà il lavoro stabile e pubblico, aprendo le porte a una maggiore precarietà e alle privatizzazioni e che, lungi dal contrastare l’iniquità fiscale, finirà con il premiare gli evasori. Di fronte a questo scempio dei diritti e a questa reiterata offesa della dignità delle persone, la risposta del sindacato è lo sciopero generale” dichiarano in una nota, la Cgil di Roma e del Lazio e la Uil del Lazio.

“Per venerdì 16 dicembre – continua la nota – abbiamo convocato uno sciopero generale regionale per tutta la giornata lavorativa e scenderemo in piazza, compatti e uniti, per chiedere al Parlamento di modificare la legge di bilancio, adeguandola alle esigenze e ai bisogni reali delle persone”.