Sciopero dei trasporti venerdì 16 dicembre: a rischio anche le corse dei bus Cotral

Non solo i treni; il 16 dicembre si fermano anche gli autobus e si preannuncia un venerdì nero per i pendolari pontini che si servono dei mezzi pubblici. Per quella data, infatti, è in programma uno sciopero generale che interesserà i trasporti e anche altri servizi in tutto il Lazio.

Oltre ai collegamenti ferroviari, quindi, saranno a rischio anche le corse degli autobus, compresi quelli di Cotral, la società che gestisce il servizio di trasporto pubblico locale di tipo extraurbano nel Lazio. Lo sciopero regionale, proclamato dalle organizzazioni sindacali Fit–Cisl e UilTrasporti, sarà di 4 ore con un'astensione dalle prestazioni lavorative dalle 20 alle 24. Saranno comunque garantite, fa sapere Cotral, tutte le corse dei bus fino alle 20 e quelle in programma a partire dalle 24.

Le motivazioni dello sciopero

Di seguito le motivazioni della vertenza del 16 dicembre:

- per aumentare i salari detassando gli aumenti dei contratti nazionali

- per conferire tutele a tutte le forme di lavoro, assegnando ai CCNL un valore generale, sancendo così anche un salario minimo e diritti normativi universali

- per eliminare le forme di lavoro precario per un unico contratto di inserimento al lavoro con contenuto formativo

- per una riforma fiscale che rispetti il principio della progressività

- per la tassazione degli extraprofitti e per la rivalutazione delle pensioni

- per il diritto all’istruzione e per la sanità

- per cancellare la Legge Fornero e introdurre: l’uscita flessibile dal lavoro a partire dai 62 anni, il riconoscimento della diversa gravosità dei lavori, la pensione di garanzia per i giovani e per chi ha carriere discontinue e “povere”, il riconoscimento del lavoro di cura, il riconoscimento delle differenze di genere, l’uscita con 41 anni di contributi.