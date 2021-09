“Il Sentiero di Circe”: alla riscoperta del Parco Nazionale attraverso il disegno en plein air

Nel corso di un incontro che si è tenuto presso i giardini del Palazzo comunale di Latina, è stato presentato “Il Sentiero di Circe”, un itinerario sperimentale alla riscoperta del Parco Nazionale del Circeo attraverso il disegno en plein air. Il progetto dell’Associazione di promozione sociale “Circe” è stato illustrato dando il via alla sperimentazione partecipata del Sentiero con il territorio che avrà la durata di un anno: durante questo periodo la cittadinanza verrà invitata ad esplorarlo, attraverso incontri itineranti di disegno.

L’itinerario del Sentiero è di fatto già online sul sito https://www.circeaps.it , e può essere consultato tramite la mappa interattiva su piattaforma google mymaps, o scaricato in formato gpx per essere caricato sulle principali app per le attività outdoor.

Obiettivo della sperimentazione è costruire in questo anno l’infrastruttura del sentiero (cartellonistica, messa in sicurezza di alcuni tratti, etc.), ottenere il riconoscimento formale degli Enti e l’inserimento del Sentiero nella rete degli itinerari del Parco Nazionale del Circeo. L’auspicio e il desiderio dell’Associazione Circe e dei partner di progetto è che questo Sentiero possa fungere da volano e attrattore turistico per la valorizzazione del patrimonio ambientale e artistico del Parco.

L’Associazione ha ringraziato il Comune di Latina per l’ospitalità e il supporto logistico, e gli sponsor grazie ai quali è stato possibile allestire l’esposizione del Sentiero con stupende gigantografie che resteranno bagaglio per la sperimentazione itinerante: Damiani Marmi; Dereco; Maione Store; Carpineti experience; Palestra Il Chiodo; I Bike di Alessandro Savio; Nick Avventura - Escursioni in zona; Gaia Bioprofumeria Erboristeria; Nad Caffè; Iacovacci Immobiliare; Europubblicità.