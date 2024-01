Allo stabilimento Plasmon di Latina la visita del sottosegretario al Made in Italy Massimo Bitonci

Dopo il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, anche il sottosegretario al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Massimo Bitonci, ha voluto visitare lo stabilimento Plasmon. Il sottosegretario Bitonci ha raggiunto oggi il sito del capoluogo pontino per celebrare i 122 anni dalla nascita dello storico marchio, oggi parte di Kraft Heinz.

“Da qualche anno, Plasmon ha avviato un dialogo intenso e costruttivo con le istituzioni, nazionali e locali per valorizzare la filiera agroalimentare italiana nel segmento degli alimenti per l’infanzia: non soltanto in termini di sicurezza e di qualità, a vantaggio di tutti i bambini e delle loro famiglie, ma anche quale importante volano di sviluppo industriale ed economico, anche con una proiezione internazionale. Proprio in questi anni, infatti, nonostante il vertiginoso calo delle nascite, i rincari dei costi di produzione e logistica e i problemi legati all’inflazione, Plasmon ha continuato a promuovere azioni a sostegno della Filiera agroalimentare italiana. S’inscrive in questo percorso di responsabilità e di investimenti la ‘Piattaforma di ricerca scientifica italiana’ applicata alla nutrizione dei più piccoli, grazie alla quale, a fronte di un impegno di 20 milioni di euro proprio nello stabilimento di Latina, lo scorso anno è iniziata la produzione del nuovo segmento di merende ‘Plasmon Nutrimune’, che rappresentano il punto più alto della ricerca scientifica applicata alla nutrizione dei bambini e del loro sistema immunitario. E sempre con l’obiettivo di investire su eccellenza, qualità e innovazione, Plasmon ha lanciato da ultimo la nuova linea di prodotti biologici per la prima infanzia, ‘Plasmon Semplicemente Bio’”.

“Plasmon è un’azienda storica del Made in Italy - ha dichiarato il sottosegretario Bitonci - che da oltre 120 anni produce alimenti per l'infanzia. Questo stabilimento di Latina rappresenta un'eccellenza del nostro Paese, altamente innovativo anche in termini di sicurezza e qualità, temi fondamentali quando si parla di prodotti per bambini. Abbiamo discusso del problema della denatalità italiana e delle misure di welfare aziendale e pubblico, da mettere in campo a sostegno delle famiglie e delle mamme. Ho accolto con favore le numerose iniziative volte a favorire le famiglie meno abbienti, come l'adesione al Banco Alimentare, alla Carta Dedicata a Te, nonché al Trimestre anti-inflazione”.

Ad accompagnare il sottosegretario Massimo Bitonci in visita presso lo stabilimento di Latina, c’erano l’amministratore delegato di The Kraft Heinz Company - Plasmon, Guido Luzzana, il direttore dello stabilimento, Pasquale Califano, la responsabile legale di The Kraft Heinz Company, Angela Lomuscio, e il responsabile delle relazioni istituzionali di Kraft Heinz - Plasmon, Luigi Cimmino Caserta. “Insieme al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, a Filiera Italia e a Coldiretti abbiamo svolto un ruolo centrale negli ultimi anni, generando risultati concreti in termini di agricoltura sostenibile, filiera e sicurezza alimentare. Tante le affinità con il nostro impegno nell’essere protagonisti responsabili dell’innovazione e del futuro degli alimenti per l’infanzia ‘Made in Italy’ - ha affermato Luigi Cimmino Caserta -. Insieme ad Agenzia ICE, stiamo lavorando per sostenere la filiera agroalimentare italiana degli alimenti per l’infanzia, ma soprattutto per confermare la nostra volontà di attivare un tavolo di lavoro finalizzato a un piano di sostegno all’export del Made in Italy di Plasmon. Con il Sottosegretario Bitonci, che abbiamo avuto l’onore di ospitare oggi a Latina, abbiamo condiviso spunti e approfondimenti legati alla Legge sul Made in Italy, che auspichiamo possa contribuire a sostenere la nostra azienda non solo in termini di approvvigionamento dalla ‘Filiera Agro-alimentare Made in Italy dedicata ai bambini’, ma anche valorizzando direttamente lo stabilimento di Latina, vero e proprio centro di eccellenza internazionale. Ringrazio ancora il Sottosegretario e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy - ha poi concluso Cimmino Caserta - per aver festeggiato con le 300 persone che operano nello stabilimento di Latina i 122 anni di Plasmon, un pezzo di storia del nostro Paese”.