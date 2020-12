Spendi a Fondi: l’iniziativa per gli acquisti di Natale in città

In occasione delle festività e delle compere ad esse legate l’Amministrazione Comunale di Fondi lancia “Spendi a Fondi” una campagna di sensibilizzazione verso la cittadinanza affinché prediliga acquistare nei negozi della città piuttosto che on line.

In un periodo così difficile per le attività commerciali, è importante lanciare dei segnali forti e invitare tutti ad aiutarci l’un l’altro. Acquistare in città i regali di Natale, cesti e omaggi vari, addobbi per alberi e presepi, o semplicemente la spesa per il pranzo e la cena natalizi è un modo per dare una mano all’economia locale.

Da qui l’iniziativa che ha visto il sindaco Beniamino Maschietto e l'assessore alle Attività Produttive Stefania Stravato ascoltare le idee e le esigenze dei cittadini e promuovere le attività locali.

“Ne beneficeranno i singoli commercianti – commenta il sindaco Beniamino Maschietto – ma in generale tutta la città: un'impresa salvata oggi è un possibile nuovo posto di lavoro domani”.

“Con questa iniziativa – aggiunge l'assessore Stefania Stravato – ci proponiamo di tendere la mano ai commercianti della nostra città, in particolare alle attività del Corso Appio Claudio. La pandemia, per cause di forza maggiore, ha portato ad un boom di acquisti online. Se da una parte la possibilità di comprare con un click si sta rivelando un servizio indispensabile per chi, per esempio, è in isolamento, dall'altra sentiamo di dover rispondere al grido d'aiuto dei commercianti della nostra città. Dopo le restrizioni del lockdown – conclude – le attività hanno dovuto fare i conti con la crisi dei consumi dato che molti cittadini, temendo tempi peggiori, hanno ridotto gli acquisti allo stretto necessario. Con il Natale è prevista una ripresa fisiologica, il nostro obiettivo è quello di dare l'opportunità alle attività produttive del territorio di trarre, da queste festività, il massimo del vantaggio”.