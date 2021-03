Inaugurato a Latina lo sportello informativo sul microcredito e l’autoimpiego

Il progetto nasce da un protocollo d’intesa tra Comune di Latina ed Ente Nazionale per il Microcredito. Il sindaco Coletta: “E' un altro importante strumento che l’Amministrazione ha voluto attivare per favorire il rilancio dell’economia”

E’ stato inaugurato nella mattinata di oggi, mercoledì 10 marzo, nei locali dell’Ufficio Servizio Attività Produttive e Incoming lo sportello informativo sul microcredito e l’autoimpiego istituito grazie a un protocollo d’intesa siglato tra Comune di Latina ed Ente Nazionale per il Microcredito (Enm).

L’obiettivo è quello di diffondere informazioni istituzionali e promozionali in materia di microcredito e di autoimpiego, e di favorire la cultura d’impresa tra coloro che sono privi di un lavoro (in particolare giovani, over 50, percettori di ammortizzatori sociali, donne, immigrati) attraverso la creazione e promozione di appositi strumenti di microfinanza e l’accompagnamento nelle fasi di avvio e consolidamento di impresa.

“Sul territorio nazionale l’Enm ha attivato oltre 160 sportelli informativi che oggi rappresentano importanti strumenti di politica attiva del lavoro alla luce del delicato momento che il tessuto economico italiano sta attraversando a causa dell’emergenza sanitaria - spigano da piazza del Popolo -. La sinergia attivata con il Comune, il presidio istituzionale più prossimo al cittadino, rafforzerà i servizi già offerti dall’Ente comunale alla popolazione (ad esempio attraverso il Suap e lo sportello Informagiovani), mettendo in atto sul territorio ulteriori iniziative a favore dell’occupazione e dell’inserimento lavorativo, anche attraverso la promozione di sinergie di rete con strutture nazionali e organi istituzionali competenti in materia di politiche del lavoro e della formazione”.

Il servizio sarà assicurato da personale del Comune dedicato e appositamente formato, affiancato da collaboratori ed esperti di microfinanza e autoimpiego messi a disposizione dall’Enm. “Lo sportello informativo sul microcredito e l’autoimpiego è un altro importantissimo strumento che l’Amministrazione ha voluto attivare per favorire il rilancio dell’economia - ha commentato il sindaco di Latina Damiano Coletta -. È frutto di una chiara volontà politica di non voler lasciare nessuno indietro in un momento così delicato per il Paese. Grazie all’Ente Nazionale per il Microcredito i cittadini di Latina avranno una porta di accesso al microcredito e potranno usufruire di iniziative formative e di accompagnamento nello sviluppo della loro autoimprenditorialità”.

“Lo sportello di Latina, sarà fondamentale per il territorio perché potrà sostenere tutte quelle attività auto imprenditoriali che afferiscono al microcredito e alla microfinanza - gli ha fatto eco il presidente Enm Mario Baccini -. Siamo sicuri che in una città grande come Latina si potranno avviare nuove imprese e sviluppare una florida economia del territorio attraverso il microcredito”.

L’intesa siglata tra Comune e Enm ha durata biennale e lo sportello sarà aperto al pubblico nei locali di piazza del Popolo 14 il martedì dalle 15 alle 17 e il venerdì dalle 10 alle 12. Per informazioni, i cittadini possono chiamare i numeri 0773652947 - 0773652932 oppure scrivere alla casella di posta elettronica dedicata sportellomicrocredito@comune.latina.it.