Quanto guadagnano i pontini? Gli stipendi in provincia di Latina sono tra i più bassi in Italia

Gli stipendi nella provincia di Latina sono tra i più bassi in Italia, e circa la metà della media nazionale. Questo, in parte, il quadro che emerge dalle elaborazioni provinciali realizzate dal Centro Studi Tagliacarne sulle voci che compongono il reddito disponibile a prezzi correnti.

Milano è la provincia dove i dipendenti sono meglio pagati in Italia, con uno stipendio medio di 30.464 euro nel 2021, due volte e mezzo la media nazionale di 12.473 euro e nove volte più alto di quello di Rieti fanalino di coda nella classifica retributiva.

Nella provincia di Latina nel 2021 il valore del reddito da lavoro dipendente pro capite è stato di 6.933, circa la metà rispetto alla media nazionale - un dato che la piazza all’84simo posto in Italia -. E pensare che nel Lazio è anche uno dei territori dove le cose vanno meglio: Roma è l’unica provincia dove le buste paga sono sopra della media nazionale, pari a 17mila 774 euro, ma comunque ben lontano dagli oltre 30mila euro di Milano. Le cose vanno peggio nelle altre province: a Frosinone il reddito medio pro capite è di 6.055,31, a Viterbo di 4.062,25 e a Rieti, che come detto è fanalino di coda in Italia, è solo di 3.317,55.

Ma se Milano è la prima provincia italiana per valore pro capite dei salari, Savona (+14,3%), Oristano (+11,8%) e Sud Sardegna (+11,2%) presentano i maggiori incrementi delle retribuzioni tra il 2019 e il 2021. Nella provincia di Latina l’incremento è stato del 5,2%, tra i più alti nel Lazio dietro solo a Rieti dove è stato del 7,2%. Nella provincia di Roma è stato registrato un incremento del 2,7%, a Viterbo dello 0,8% e a Frosinone solo dello 0,4%.

Classifica stipendi italiani: dove si guadagna di più e dove di meno

Graduatoria delle province/città metropolitane per redditi da lavoro dipendente pro capite e variazioni percentuali rispetto al 2019. Anno 2021. Valori in euro