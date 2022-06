Verso il primo Summit Blue Forum Italia Network, il messaggio del ministro Patuanelli

Conto alla rovescia per il 1° Summit Blue Forum Italia Network, l'appuntamento internazionale che si terrà il 17 e 18 giugno prossimi nel Golfo di Gaeta. Mentre cresce l'attesa per conoscere i nomi degli esponenti di Governo e delle personalità che prenderanno parte al summit, arriva il messaggio del ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Stefano Patuanelli, che sarà presente all’evento: “Il settore marittimo riveste un ruolo centrale per l’attuazione del progetto di Green Deal che ci vede saldamente impegnati in direzione della sostenibilità, del benessere e di un’economia matura e virtuosa. Siamo oggi sempre più consapevoli che tutela dell’ambiente e sviluppo economico - ha evidenziato Patuanelli - non siano in antitesi bensì costituiscano processi che, se gestiti con maturità e lungimiranza, possono andare a rafforzarsi vicendevolmente con guadagni dal punto di vista della salute, della biodiversità, della produzione alimentare, del contrasto ai cambiamenti climatici, dell’ammodernamento delle imprese e della creazione di nuovi posti di lavoro. Lungo il percorso verso un’economia blu sostenibile il dialogo fra i diversi attori coinvolti è fondamentale per attuare in modo condiviso, equo, sinergico e consapevole la transizione verde e digitale”.

Il 1° Summit Blue Forum Italia Network

Il progetto, voluto fortemente dal presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina, Giovanni Acampora, promosso dall'Azienda Speciale Informare e patrocinato da Camera dei Deputati, Ministero degli Affari Esteri, Ministero della Difesa, Ministero della Transizione ecologica, Ministero per l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale e Regione Lazio - nasce con l’obiettivo di favorire la creazione di un Network Italia, una rete moltiplicatrice degli utenti del mare, che accompagni la Transizione ecologica e digitale dell’Economia del Mare e che si ponga in interconnessione con il futuro Blue Forum Europeo e Mediterraneo.

A Gaeta si ritroveranno esponenti del Governo, rappresentanti dei principali organi istituzionali e associativi nazionali ed europei, autorità militari, imprese e importanti realtà operanti in tutti i settori del Sistema Mare. Tra le altre numerose personalità che prenderanno parte al Forum ci saranno anche il presidente del Parlamento europeo Metsola, il ministro degli Esteri Di Maio, il Ministro della Transizione ecologica Cingolani, il sottosegretario di Stato Tabacci, la sottosegretaria di Stato Fontana, il vice presidente della Camera dei Deputati Rosato, il vice ministro all'Economia e alle Finanze Castelli, il vice ministro allo Sviluppo Economico Todde; il presidente della Commissione Difesa Rizzo; il presidente della Commissione Affari europei Battelli; il capo di Stato maggiore della Marina Militare Ammiraglio Credendino; il comandante Generale della Capitaneria di Porto Ammiraglio Carlone; il comandante generale delle Fiamme Gialle Generale Parrinello; il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.

Anticipazioni del programma della due giorni

Al centro del confronto del 1° Summit Blue Forum Italia Network la transizione dalla Crescita blu a una Economia del Mare sostenibile; la creazione di una rete di tutti gli utenti del mare che raccolga le sfide dell’Europa e la condivisione di un Manifesto Blue per un’Economia del Mare Sostenibile, Inclusiva e Innovativa, un documento aperto su cui stanno lavorando i principali stakeholder nazionali. Durante il Forum verrà, inoltre, presentato il X Rapporto Nazionale sull’Economia del Mare, realizzato da Unioncamere e Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne, per conto della Camera di Commercio Frosinone-Latina che annualmente fornisce il quadro aggiornato della dimensione economica del settore.

Il Summit ospiterà anche la sesta Conferenza di Sistema di Assonautica Italiana. Tra gli altri appuntamenti in programma, il Blue Think Tank di The European House – Ambrosetti e l'assegnazione del 'Blue Economy Start Up Award'.