Un supermercato per il Bivio di Doganella: “Una risposta in termini di occupazione e di servizi”

Un supermercato per il Bivio di Doganella: ha deciso di investire a Sermoneta la società Maxidi di Belfiore, provincia di Verona; l'azienda di proprietà della famiglia veneta Brendolan in via le Pastine, proprio poco prima della frazione, ha aperto nei giorni scorsi il un punto vendita Dpiù,.

Si tratta del primo suprmercato della provincia di Latina a gestione diretta, che entra a far parte dei 245 punti vendita italiani a marchio Dpiù: 700 metri quadrati di superficie, apertura tutti i giorni a orario continuato, venti dipendenti e una importante indotto. All'interno tutto quello che serve per la spesa settimanale con attenzione alle referenze del territorio pontino e laziale.

Al taglio del nastro, insieme ai numerosi clienti, il sindaco Giuseppina Giovannoli con l'amministrazione comunale, accompagnati dal parroco della chiesa di San Tommaso D'Aquino don Giovanni Castagnoli che ha benedetto la struttura, il capo area Lorenzo Silletti, Bruno Trotto espansionista per conto dell'azienda, e la direttrice del punto vendita Francesca Zanella.

“Grazie per aver pensato a Sermoneta come luogo di investimento - ha detto il sindaco Giovannoli - in una zona nuova, importante snodo per coloro che sono diretti non solo a Sermoneta, ma anche nei paesi dei Monti Lepini. Questa apertura è un segnale importante della vivacità di un territorio e una risposta in termini di occupazione e di servizi”.

“Speriamo di poter offrire un servizio apprezzato dalla clientela - ha affermato Lorenzo Silletti - e ringrazio i signori Alessandro Cerasoli e Leonardo Zuccari che insieme ai dipendenti hanno dato un fondamentale supporto per arrivare a questa giornata così importante per il nostro gruppo”.

Oltre al supermercato, nella stessa struttura ha aperto anche Unigross, negozio di tessile e intimo per la persona e per la casa.