Incendio di Orizzonte, ora sono a rischio i posti di lavoro

Apprensione per il futuro dei lavoratori del punto vendita Orizzonte di Terracina dopo l’incendio che ha distrutto la struttura di via Badino l'11 luglio scorso. Ad esprimere preoccupazione Gianfranco Cartisano della Ulltucs Latina alla luce di quanto accaduto a Castel Romano nella struttura dello stesso gruppo dove, dopo un rogo, i dipendenti sono rimasti non soltanto senza lavoro ma anche senza ammortizzatori sociali.

“Questi eventi straordinari causati da fattori esterni – sottolinea il sindacalista - non debbono sempre ricadere sui lavoratori ma purtroppo in questa Società spesso è capitato. Perchè la Società non vuole una concertazione sindacale? Il Gruppo Orizzonte applica un contratto nazionale non sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e questo comporta una retribuzione al ribasso per le maestranze”.

Cartisano sottolinea inoltre che nel caso di Terracina l’incendio “sicuramente porterà perdita di salario per i dipendenti di quel punto vendita i quali pagheranno di persona l'incidente che ha determinato la chiusura del punto vendita. Gli ammortizzatori sociali o altre soluzioni – conclude - potrebbero portare benefici ai lavoratori ed alla stessa azienda ma per ora il confronto con l’azienda appare impossibile”.