"Job day" fa tappa a Terracina: le aziende turistiche incontrano chi è in cerca di lavoro

Porta Futuro Lazio, con l'assessorato al Lavoro e alla Formazione della Regione, DiSCo e i Cpi dell'agenzia Spazio Lavoro, in collaborazione con l'ente bilaterale turismo del Lazio, e con la partecipazione dell’Università degli Studi della Tuscia e della Sapienza, sta organizzando una serie di "Job Day - Estate 2022” itineranti sull’intero territorio regionale.

Le giornate dedicate all’incontro domanda e offerta di lavoro sono finalizzate a favorire il contatto tra chi è in cerca di occupazione e le aziende del settore turistico/alberghiero operanti sul territorio. Martedì 12 aprile l'evento si terrà a Terracina, presso Villa Tomassini, in viiale Circe 40, dalle 10 alle 16. Saranno presenti circa 50 aziende tra hotel, camping, bar, ristoranti e stabilimenti balneari situati nell’area del litorale sud del Lazio, per un totale di circa 150 posti di lavoro.

L’obiettivo dei “Job day – Estate 2022” itineranti, che si svolgono sia a Roma che nelle altre province del Lazio, è quello di supportare le persone che sono alla ricerca di un’occupazione per orientarsi al meglio nel mercato del lavoro, individuare eventuali opportunità di collaborazione relative al periodo estivo e approfondire la conoscenza delle opportunità offerte dalla regione e dai servizi pubblici e gratuiti di Porta Futuro Lazio e di Ebtl. Per poter partecipare al Job Day di Terracina e avere la possibilità di svolgere dei colloqui conoscitivi, è necessario registrarsi sul sito internet di Porta Futuro cliccando su questo link.

Alla giornata prenderanno parte anche molte aziende e attività del comune di Fondi in cerca di personale per il periodo estivo. "Lo scorso anno – commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessora alle Attività Produttive Stefania Stravato – una delle criticità rilevate è stata proprio la difficoltà, riscontrata dalle attività ricettive o balneari, a trovare il personale stagionale. Molte persone in cerca di lavoro, d’altra parte, hanno perso un’opportunità per mancanza dei contatti giusti. Questa iniziativa mette in contatto domanda e offerta e tende la mano tanto alle attività del settore turistico e alberghiero quanto alle persone in cerca di un impiego».

«Un’iniziativa intelligente – aggiunge l’assessore al Turismo Vincenzo Carnevale - che porterà vantaggi al comparto turistico di entrambe le città, in un’ottica di scambio, collaborazione e supporto fondamentale per fare rete e per rilanciare il settore al livello regionale».