Crisi della ristorazione, Alfonsino si espande: il delivery italiano sbarca a Terracina e assume 50 rider

Contro la crisi della ristorazione dovuta all'emergenza sanitaria arriva il Alfonsino Delivery, che anziché puntare, come fanno i grandi colossi del food delivery, sulle grandi città, punta a fornire il servizio di consegne a domicilio partendo dai piccoli centri e consentendo ai clienti di ordinare da ristoranti, trattorie e bar anche via Facebook o attraverso una app, ricevendo il pasto in 30 minuti. In questi giorni, dopo le aperture di Aprilia, Frosinone ed Anzio, il servizio raggiunge anche la città di Terracina, dove si cercano 50 rider per coprire la città.

“Alfonsino nasce per offrire un approccio più “umano” e più vicino alle esigenze delle comunità locali e agli abitanti delle piccole città che spesso sono costretti ad uscire per recarsi al solito take away sotto casa - spiega il co-founder Domenico Pascarella - Vuole essere un food delivery sostenibile sia nelle modalità di coinvolgimento dei rider, che sono regolarmente assunti dall’azienda, sia nel coinvolgimento dei ristoratori all’interno della piattaforma, andando a supportare una categoria, quella dei ristoratori, tra le più colpite dalla situazione attuale e che necessitano di strumenti nuovi, ma di facile implementazione, per sopperire alla perdita di clientela degli ultimi mesi". Nato a Caserta nel 2016 e già attivo in più di 300 comuni italiani e otto regioni, il servizio conta attualmente su 700 ristoratori partner.