Trasformazione digitale per quasi 30mila imprese delle province di Latina e Frosinone

Sono 27.050 gli imprenditori delle province pontina e ciociara che hanno aderito a impresa.italia.it, il servizio della Camera di Commercio Frosinone Latina – realizzato da InfoCamere – con cui i titolari e legali rappresentanti delle aziende possono accedere, scaricare e condividere (anche in mobilità e senza alcun costo) i documenti ufficiali della propria impresa presenti nel Registro delle imprese: atto costitutivo, statuto, bilanci, planimetrie degli immobili aziendali, visure, asseverazioni e tanti altri ancora. Grazie al servizio, gli imprenditori hanno potuto scaricare fino ad oggi – senza alcun costo – 7,4 milioni di documenti ufficiali delle proprie aziende, completamente dematerializzati (dato nazionale).

“Questo traguardo conferma come il Sistema Camerale stia interpretando al meglio il concetto di trasformazione digitale, ponendosi al servizio delle esigenze delle imprese e mettendo al centro semplicità d’uso, portabilità, sicurezza. Non solo, ogni adesione rappresenta un imprenditore dotato di identità digitale che, grazie all'utilizzo di smartphone e tablet, acquisisce sempre maggior consapevolezza del valore del patrimonio informativo delle Camere di Commercio. Un patrimonio che l’imprenditore stesso ha contribuito a creare e che, in questo modo, la sua Camera gli restituisce con il valore aggiunto del digitale. Una best practice per la Pubblica Amministrazione che ha come obiettivo principale la costruzione di un ecosistema digitale sostenibile”. Ha commentato il Presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina, Giovanni Acampora.

Chi sono gli imprenditori “digitali” e cosa fanno le loro aziende

Il 21% guida un’impresa femminile, l’11,3% è artigiano, il 9,3% è rappresentante di un’impresa ‘under 35’, il 4,6% rappresenta le imprese straniere. Quello delle costruzioni è il settore che maggiormente utilizza il servizio.