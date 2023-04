Turismo e cultura, Comune e Pro Loco insieme per la promozione di Sabaudia

Protocollo d’intesa tra la Città di Sabaudia e la Pro Loco. E’ stata stipulata nei giorni scorsi la convezione per le attività di promozione turistica del territorio; un accordo ha come obiettivi quelli di incentivare il territorio e supportare gli eventi turistici e culturali che verranno organizzati.

“Promozione e valorizzazione del territorio - ha sottolineato il vice sindaco e assessore al Turismo e Cultura, Giovanni Secci -, sono i due elementi fondamentali del turismo, volano di crescita sociale, culturale e ovviamente economica. Soprattutto in una città come Sabaudia. Con deliberazione di Giunta è stato approvato questo protocollo d’intesa tra il Comune di Sabaudia e l’Associazione Pro Loco. Siamo contenti di iniziare un nuovo percorso insieme, con la certezza di centrare i nostri obiettivi. Abbiamo tantissimi progetti in cantiere che aiuteranno Sabaudia a tornare ad essere la perla del Tirreno”.

“Siamo molto soddisfatti - ha commentato il presidente della Pro Loco, Gennaro Di Leva -, della sinergia con l’Amministrazione e in particolare con il sindaco Alberto Mosca e con l’assessore al Turismo e Cultura, Giovanni Secci. Lavoreremo in stretto contatto con un unico comune denominatore: la crescita di Sabaudia, del suo territorio e di tutta la collettività locale. Organizzeremo corsi di formazione sull’accoglienza e assistenza turistica. Corsi di inglese per gli esercenti del territorio, senza alcun costo per il Comune e ci faremo anche promotori di tante altre iniziative che aumenteranno senza ombra di dubbio, l’offerta turistica. E non è tutto. Predisporremo anche molteplici manifestazioni”.