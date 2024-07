In provincia aumentano i contratti ma sono sempre più precari, la Uil: "Salari insufficienti per vivere"

Nel 2023 sono aumentati i contratti attivati in provincia di ben 527 unità rispetto all'anno 2019. Dovrebbe essere una buona notizia, ma l'incremento riguarda solo i contratti atipici mentre i rapporti stabili in realtà crollano. E' il quadro che emerge per il territorio pontino nel 2023 da un rapporto della Uil Lazio e dell'istituto di ricerca Eures nell’ambito dell’Osservatorio regionale del precariato.

Ecco i numeri. I contratti di lavoro attivati nell'anno precedente in provincia sono stati 61.368, rispetto ai 60.841 del 2019 ma si scopre che oltre 4 su 5 sono atipici (49.674 unità in valori assoluti) e soltanto 11.694 quelli stabili, a tempo indeterminato e di apprendistato. E' la conferma dell'ormai strutturale tendenza alla precarizzazione del mercato del lavoro: nel 2019 i contratti a tempo indeterminato erano il 16%del totale, dopo cinque anni rappresentano il 14,3%, mentre

alcune forme atipiche incrementano il loro peso. Se scendono percentualmente i contratti a termine (dal 55,4% al 53,3%) e gli intermittenti (dal 4,5% al 3,5%), aumenta invece l’incidenza dei contratti stagionali dall’11,3% al 15,5% e i rapporti in somministrazione, dal 7,7% all’8,7%.“Traducendo il tutto in valori assoluti – spiega Luigi Garullo, segretario generale della Uil di Latina - significa che se nel 2019 i contratti a tempo indeterminato attivati erano 9.738, nel 2023 sono diventati 8.759, quasi mille in meno. E se i rapporti stagionali attivati erano 6.854, lo scorso anno sono stati 9.509, 2.655 in più. Mentre i contatti in somministrazione sono cresciuti in un quinquennio di 635 unità”.

Inevitabili e pesanti le ricadute retributive della precarizzazione. I dati Inps relativi ai dipendenti del settore privato non agricolo (disponibili fino al 2022), evidenziano come nel 2022 la retribuzione lorda media annua dei dipendenti sia stata di 18.579 euro, risultato che sale a 23.400 euro per lavoratrici e lavoratori a tempo indeterminato, mentre i dipendenti a termine hanno percepito una retribuzione media di 9.944 euro e quelli stagionali di 5.258 euro annui. “Importi salariali assolutamente insufficienti – conclude Garullo – decisamente indegni per poter condurre una vita, per poter progettare un futuro. Non è questa l’occupazione che

meritano le persone che abitano in questo territorio come negli altri del Paese. Non è questa l’occupazione che vuole il sindacato. Ci vuole infatti il coraggio dell’incoscienza per esultare davanti a un lieve incremento di assunzioni, se queste poi incrementano a dismisura la discontinuità lavorativa”.