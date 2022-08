Al porto del Circeo varato il nuovo open GR 63, il 19 metri firmato Rizzardi Yachts

E’ stato varato al porto di San Felice Circeo il primo modello del nuovo GR 63, un open puro che sarà presente nei saloni nautici di Cannes e Genova del prossimo settembre e che riassume le caratteristiche della griffe Rizzardi Yachts.

“Si tratta, infatti - spiega l’azienda -, di una nuova barca dalle linee accattivanti che si rivolge ad armatori che prediligono linee essenziali ed eleganti, la coperta presenta spazi estesi all'insegna della vivibilità ‘en-plein-air’. Come per tutte le barche del cantiere laziale, anche questo yacht si distinguerà per la capacità di assecondare i gusti e i desideri degli armatori più esigenti, ai quali la Rizzardi, riserva la stessa attenzione di una boutique sartoriale”.

E Corrado Rizzardi, direttore del cantiere, insieme al fratello Damiano che invece dirige il Centro Stile e Dipartimento tecnico, affiancati dal padre Gianfranco Rizzardi (fondatore dei cantieri) che firma il GR 63, assicurano che le novità non finiscono qui. “A settembre - spiega Corrado Rizzardi - faremo un altro annuncio importante, soprattutto perché segnerà un altro passo importante per l'azienda e per il territorio, grazie alle ricadute economiche in termini di indotto e occupazione”.

Oggi al varo erano presenti tutto il management e le maestranze del cantiere; presente anche il presidente Luca di Montezemolo.