Villaggio di Natale a Latina: casette in centro, pista di pattinaggio e il tradizionale albero

Torna il Villaggio di Natale in piazza del Popolo a Latina con le casette e i mercatini, oltre al tradizionale albero e alla pista di pattinaggio sul ghiaccio. Nei giorni scorsi sono stati pubblicati due avvisi pubblicati nei giorni scorsi dal Servizio Attività Produttive del Comune di Latina, due dedicati al Natale.

Come spiegano dall’Amministrazione, per le festività natalizie è prevista la realizzazione di un Villaggio in piazza del Popolo dove saranno allestiti appunto anche il tradizionale albero di Natale, la pista di pattinaggio sul ghiaccio e le luminarie, queste ultime oggetto di un’ulteriore procedura ad evidenza pubblica emessa dal Servizio Decoro e pubblicata sul sito del Comune nella sezione “Avvisi e bandi”. Il Villaggio di Natale sarà composto da un massimo di 35 casette per la vendita di prodotti del territorio, alimentari e non. Tutte le informazioni possono essere consultate sulla pagina https://bit.ly/avviso-villaggio-Natale-2021

Il secondo avviso pubblico natalizio riguarda, invece, l’assegnazione di singoli posteggi per la vendita di prodotti di Natale non alimentari in città e nei borghi. Le informazioni sono alla pagina https://bit.ly/avviso-posteggi-Natale-2021.

Un altro avviso pubblico è stato pubblicato dal Suap e riguarda il mercato annonario di via Don Minzoni ed in particolare l’assegnazione in concessione temporanea di 11 banchi in cui esercitare l’attività di vendita di prodotti ortofrutticoli e 1 box da destinare ad attività di bar. Tutte le informazioni alla pagina https://bit.ly/avviso-pubblico-mercato-annonario.

“Siamo ripartiti immediatamente perché per le attività commerciali il periodo cui stiamo andando incontro è fonte di vendite importanti e siamo sicuri che il Villaggio di Natale in piazza del Popolo contribuirà a creare l’atmosfera giusta per rendere più piacevole lo shopping - ha commentato l’assessora alle Attività Produttive Simona Lepori -. Gli altri due avvisi sono un sostegno anche per gli ambulanti che avranno nuove opportunità di sviluppo con le postazioni di Natale che saranno aperte dal 4 dicembre al 6 gennaio in città e nei borghi e con le concessioni di 11 spazi liberi all’interno del mercato annonario".