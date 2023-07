Primo fine settimana del grande esodo estivo: nel Lazio attenzione su Pontina, Appia, Raccordo anulare

Sarà questp il primo vero fine settimana di grande esodo estivo. Al via le grandi partenze con spostamenti di breve e lunga percorrenza lungo la rete stradale di competenza Anas. Viabilità Italia prevede in particolare bollino rosso, a partire dal pomeriggio di oggi, venerdì 28 luglio, e per le giornate di sabato 29 e domenica 30 luglio.

Nel Lazio saranno interessate da flussi di traffico intenso in particolare le statali che conducono alle principali località turistiche della costa o collinari, come appunto la Pontina, ma anche l'Aurelia, la Salaria, la via Appia, la 156 Monti Lepini e 699 Abbazia di Fossanova. Grande attenzione anche al Grande raccordo anulare.

Con l’obiettivo di facilitare gli spostamenti e ridurre i disagi per gli utenti, in previsione dell’aumento dei flussi di traffico, Anas sta procedendo a ridurre, dove possibile, altri cantieri presenti sulla rete stradale e autostradale. Sull’intero territorio nazionale è in vigore il divieto di transito dei mezzi pesanti (con massa superiore a 7,5 tonnellate) dalle 16 alle 22 di oggi, venerdì 28 luglio, sabato 29 dalle 8 alle 16 e domenica 30 luglio dalle 7 alle 22.