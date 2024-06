1000 papaveri rossi: si inaugura l’opera collettiva a Latina

L’arte spesso è un mezzo per lanciare un messaggio e l’imparare tecniche artistiche può diventare non solo un modo per comunicare ma anche far parte di un percorso comune, durante il quale lavorare insieme per diffondere messaggi di inclusione e di solidarietà e aiutarsi reciprocamente.

È il caso dell’iniziativa “1000 papaveri rossi” a cura dell’Associazione Cocci e Coriandoli realizzata in collaborazione con Le donne del Laboratorio d’Arte Solidale della Casa Circondariale di Latina, il Centro culturale Lestrella POP, il Gruppo Volontari Solidarte, i Gruppi Scout AGESCI LT6 - LT4 e l’Associazione Culturale Polvere di Fate. Si tratta di una installazione che sarà inaugurata sabato 15 giugno alle ore 10.30 nello spazio adiacente alla Chiesa Parrocchiale di San Luca nel quartiere Q5.

I mille papaveri sono stati realizzati dalle varie associazioni durante laboratori artistici che sono diventati oltre che incontri di formazione anche momenti di condivisione di vita, di energie positive e di valori. All’iniziativa hanno concretamente partecipato le artiste Claudia Piccoli e Giuliana Bocconcello, che hanno portato avanti i laboratori creativi all’interno della Casa Circondariale di Latina.

La scelta del soggetto è caduta sul papavero per una serie di motivi: oltre alla sua tonalità accesa e squillante, il papavero simboleggia la vita, la rinascita, la giovinezza, la passione, la bellezza e la pace. Il suo nascere anche in luoghi impervi, in mezzo all’asfalto o alle pietre di un marciapiede testimonia la forza di volontà, la tenacia e il desiderio di portare bellezza anche dove non ce n’è. Un modo originale per rimettersi in sintonia con il creato, compiendo un viaggio in sé stessi, per capire limiti e potenzialità e mettersi al servizio degli altri.

L’appuntamento

È dunque per sabato 15 giugno alle ore 10.30 quando una splendida fioriera di 11 metri sarà donata al quartiere.