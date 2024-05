Open Day al Canile di Chiesuola: tutto pronto per la terza edizione

Torna un gradito appuntamento al Canile di Chiesuola di Latina organizzato dai volontari dell’Associazione Amici del Cane di Latina odv che gestiscono il canile da oltre 30 anni: domenica 26 maggio torna per la sua terza edizione l’Open Day al Canile.

Una mattinata per visitare la struttura e le sue varie aree in alcune visite guidate, conoscere gli ospiti scodinzolanti e in cerca di carezze, ascoltare le loro storie, alcune davvero toccanti e scoprire le tantissime attività di cui si occupa l’associazione.

Di solito si pensa che la vita in un canile sia triste e priva di amore, i volontari dell’Associazione Amici del Cane di Latina fanno quanto in loro potere per far sentire gli ospiti della struttura meno soli possibile: si occupano di loro, della loro salute, della loro igiene e li coccolano con passione ma soprattutto cercano costantemente una famiglia amorevole a cui affidare questi amici a quattro zampe.

Ma quali sono le responsabilità di chi adotta un cane? Quali sono i comportamenti e le regole da seguire per la salvaguardia e la felicità degli animali? Queste e molte altre domande troveranno risposte durante l’open day.

Tutti sono invitati a partecipare, per imparare qualcosa in più, per passare una mattinata con i cani e i gatti del canile di Chiesuola e magari innamorarsi si uno di loro e decidere di adottarlo.

L’appuntamento

È dunque presso il Canile di Chiesuola dalle 10.00 alle 14.00 domenica 26 maggio. La partecipazione è libera e gratuita. Per informazioni sono a disposizione i numeri 0773.662177 e 375.6459655 (Whatsapp) e l'email associazioneamicidelcane@gmail.com