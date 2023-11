Il pianista Danilo Blaiotta in concerto a Latina

Secondo appuntamento con la rassegna invernale della “52nd Jazz” che porta a Latina musicisti di fama internazionale.

Domenica 19 novembre alle ore 18.00 si esibirà il celebre pianista Danilo Blaiotta affiancato da bravissimi musicisti: Eleonora Tosto, vocals e acting; Achille Succi, alto sax e bass clarinet; Stefano Carbonelli, guitar e vocals ed Evita Polidoro, drums.

Blaiotta presenterà il suo terzo album “Planetariat” (Filibusta Records, 2023): undici brani inediti che trattano il tema dei diritti umani e che sono ispirati interamente dai versi di Jack Hirschman, figura di spicco della controcultura americana, recentemente scomparso e che Blaiotta ha conosciuto perché amico di vecchia data della sua famiglia.

Pianista, compositore, divulgatore, scrittore e docente, si è esibito sui più importanti palcoscenici italiani e internazionali. Cresciuto come concertista classico (laureato con 110 e lode in pianoforte al Conservatorio e allievo di A.Ciccolini e A.Lucchesini), a partire dal 2013 intraprende la carriera jazzistica. Studia con K.Werner, J.Taylor, F.D’Andrea e S.Battaglia e colleziona collaborazioni discografiche e concerti in Italia e all’estero con artisti del calibro di L.Richardson, T.Crane, B.Landham, A.Claffy, F.Bosso, S.Di Battista, P.Senatore e molti altri. Ha inciso oltre venti dischi,

da leader, da sideman e da compositore di colonne sonore. Ha ricevuto premi e riconoscimenti di critica e pubblico in varie parti del mondo, è molto attivo come musicista per il teatro, la radio e la televisione nonché autore e speaker radiofonico in decine di programmi divulgativi musicali e direttore artistico di rassegne di classica e di jazz.

Come è ormai consuetudine, durante il concerto si potranno inoltre ammirare opere di arte contemporanea grazie alla collaborazione con Fabio D’Achille e MAD Museo d’Arte Diffusa, che in questa occasione propone la personale di Paola Acciarino “Sensibile Apparenza”.

L’appuntamento

È dunque per domenica 19 novembre alle ore 18.00 presso il Geena di Latina. Per informazioni e prenotazioni è a disposizione il numero Whatsapp 350.1843609, il sito della 52nd Jazz e le pagine social della rassegna che vede la direzione artistica di Erasmo Bencivenga, Nicola Borelli e Giorgio Raponi.