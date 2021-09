7 David 1921-2021: le opere di Grazioso David in mostra a Fossanova

Indirizzo non disponibile

Dopo la mostra I Maestri del ‘900 l’Auditorium dell’Infermeria dei Conversi nel Borgo di Fossanova torna ad ospitare l’arte con la retrospettiva dedicata al pittore toscano Grazioso David, in arte “7 David”, in occasione dei 100 anni dalla sua nascita.

7 David, dopo l’esperienza al fronte durante il fascismo, torna e compie i suoi studi diplomandosi in scenografia presso l’Accademia delle Belle Arti di Roma di Via Ripetta. Oltre che artista curioso e poliedrico è stato docente di disegno e storia dell’arte.

Frequenta maestri del ‘900 e intellettuali con alcuni dei quali (Saverio Ungheri, Sante Monachesi, Claudio Del Sole e Sandro Trotti) nel 1959 fonda il movimento Astrale, firmando il primo Manifesto Astrale. La sua arte sarà comunque fortemente influenzata dai Futuristi: Marinetti, Balla, Boccioni, Depero e Depisis. Importantissima per lo sviluppo del suo genio artistico è l’influenza di Giorgio De Chirico con la sua “Metafisica” e di Antonio Marasco con il “Futurismo”. Durante la sua carriera farà conoscere anche in America e in Canada le sue opere e il movimento dell’astralismo.

In esposizione a Fossanova una piccola parte della vastissima produzione dell’artista, tra dipinti, schizzi, affreschi e ceramiche. La mostra organizzata dalla Famiglia Religiosa del Verbo Incarnato con il patrocinio dei Comuni di Priverno e Sonnino, sarà aperta al pubblico dal 25 settembre al 24 ottobre dal martedì alla domenica la mattina dalle 9.00 alle 12.00 e nel pomeriggio dalle 16.00 alle 19.30.

La mostra è a ingresso libero ma è obbligatorio il green pass.