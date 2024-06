Latina festeggia i 90 anni della sezione cittadina degli Alpini

Chi non ricorda con nostalgia il grande raduno degli alpini che si è tenuto qualche anno fa a Latina? La città infatti è rimasta profondamente legata a questo corpo militare indomito e coraggioso, ma anche pronto alla convivialità e alla condivisione.

Ed è per questo che sabato 29 giugno Latina celebrerà i 90 anni della sezione cittadina del corpo degli alpini con una giornata di festa ricca di iniziative.

Oltre ai saluti istituzionali, la sfilata per le vie del centro, si terranno una mostra “Storia di uomini e sacrificio al servizio della Patria” con proiezione di scatti che ricordano il raduno a Latina del 2009 oltre a concerti, incontri e celebrazioni varie.

Un ricco programma di appuntamenti a cui tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

L’appuntamento

È dunque per sabato 29 giugno dalle 9.30 fino a sera inoltrata. La partecipazione è libera e gratuita.

Il programma della giornata

9:30 – Ammassamento in Piazza del Popolo, di fronte alla Torre Comunale in attesa della uscita del Gonfalone del Comune e del Vessillo A.N.A. sezionale. Registrazione dei vessilli, gagliardetti e gonfaloni.

9:50 - Onori al Gonfalone della città di Latina, a seguire al Vessillo della Sezione A.N.A. di Latina.

10:00 – Sfilamento da Piazza dal Popolo fino a piazza Dante

10:10 – Alzabandiera a Piazza Dante, presso il monumento donato dalla città di Treviso alla città di Latina

10:30 – Da Piazza Dante sfilata fino al monumento all’Alpino e deposizione corona in ricordo di tutti gli Alpini “andati avanti”.

10:45 – Sfilata da Piazzale Ramadù a piazza San Marco

11:00 – Santa Messa presso Cattedrale San Marco officiata dal Vescovo di Latina, Mons. Mariano Crociata

16:00 – Inaugurazione del rinnovato parco Aula Verde, presso Via Le Corbusier.

17:00 - Inaugurazione della Mostra degli Alpini presso il Circolo Cittadino dal titolo “Storia di uomini e sacrificio al servizio della Patria”. Proiezione continua nelle varie sale di immagini tratte dalla Adunata nazionale A.N.A. del 2009 a Latina.

18:00 – Presso l’Aula Consiliare del Comune di Latina, formalizzazione del gemellaggio della Sezione A.N.A. Latina con le Sezioni A.N.A. di Treviso e Udine, e consegna attestati di benemerenza alpine.

19:00 - Piazza del Popolo: concerto itinerante della Fanfara Alpina del Molise.

19:30 – 20:15 – Arena Cambellotti: esibizione del Coro A.N.A. Latina “Magg. Francesco Totaro” dal titolo “Canti della tradizione alpina”.

21:00 - Arena Cambellotti: organizzato dalla Fondazione Campus Internazionale di Musica, concerto del duo pontino formato da Giulia Cellacchi (violino) e Davide Cellacchi (violoncello). In programma duetti di Glière, Bartók e Kódaly.