Tripudio di colori con “Vicol’Art” a Fondi

Tripudio di colori a Fondi dove ormai da giorni i membri dell’Associazione “Drappo dell’Assunta” sono al lavoro per mettere a punto un intenso programma per “Vicol’Art”. La rassegna torna per il secondo anno consecutivo a rallegrare le strade del centro storico con un tappeto di ombrelli colorati che quest’anno coprirà, oltre al corso Appio Claudio, anche viale Vittorio Emanuele III e viale della Libertà.

Non solo installazioni artistiche, dunque, ma anche tanti eventi per grandi e piccini.

Si comincia domenica 7 agosto con il Palio per Bambini che si terrà dalle 16:30 alle 22 in viale Marconi. Ancora divertimento per i più piccoli mercoledì 17 e 31 agosto con artisti di strada e giochi tra piazza IV Novembre, piazza Unità d’Italia e vicoli del centro storico. Il gran finale è invece previsto il 4 settembre con uno spettacolo conclusivo in Piazza Giacomo Matteotti.

Proprio come lo scorso anno, la grande attrazione dell’estate saranno gli ombrelli: centinaia gli scatti di turisti e residenti che da giorni, con i lavori ancora in corso, stanno già affollando il web. E tra curiosi e amanti della fotografia, non manca qualche professionista che ha realizzato persino qualche book di nozze ambientato tra i colori di Vicol’Art.

L’allestimento resterà ad impreziosire il centro storico di Fondi fino al 15 ottobre quando gli ombrelli saranno smontati per fare spazio alle luci di Natale.