Notte Bianca e manifestazione sportiva A Braccia Aperte a Latina

Arriva in piazza del Popolo a Latina la prima edizione di A Braccia Aperte, una manifestazione che intende unire sport, musica, convivialità e cultura in due giorni di eventi.

Sabato 23 e domenica 24 luglio la piazza ospiterà tornei di beach volley, pugilato e sarà presentata una disciplina ancora poco praticata in Italia ma che in Brasile è già sport nazionale il Foot Volley. Sarà infatti organizzato un campo in sabbia sul quale si terranno diverse esibizioni e una partita di grande prestigio che vedrà sfidarsi Italia contro Germania. La squadra italiana sarà formata dall’ex calciatore Max Tonetto e da Cesar Aparecido Rodrigues che ha militato nella Lazio e nell’Inter, quella tedesca dai campioni teutonici Nisslein e Kicherer, la partita sarà trasmessa in differita dal network SportItalia.

Si terrà nel corso delle due giornate di festa anche la tappa pontina dell’Ics Beach Volley Tour Lazio e una serie di incontri di boxe under 14 tra Italia e Polonia, per il nostro paese gareggeranno sei atleti laziali, dei quali tre sono pontini.

Largo anche alla cultura con la presentazione del libro “L’invincibile estate” che Claudio Donatelli preparatore atletico della Nazionale azzurra di calcio ha scritto insieme alla moglie Annalisa Nicastro e con il dibattito, a cura del giornalista pontino Alessandro Panigutti e l’avvocato Cesare Bruni, sulla storia della città, le sue prospettive, in occasione del novantesimo anniversario della sua fondazione.

Nel corso delle due giornate non mancheranno inoltre un Food Truck per varie degustazioni, la musica dal vivo con i Rocksottoassedio, tribute band di Vasco Rossi che si esibirà sabato sera e i Binario 3, cover band di Ligabue, che chiuderà la kermesse domenica sera. In più i negozi del centro saranno aperti fino a tarda ora in una vera e propria Notte Bianca fatta di shopping e divertimento.

La manifestazione, organizzata da Komunicando Group Italia, si prefigge di crescere nelle prossime edizioni, ampliando gli sport presentati e le location includendo anche i borghi della città.

Si parte dunque sabato 23 luglio alle 19.30 in piazza del Popolo con l’esibizione degli Sbandieratori di Cori e si proseguirà fino a domenica notte.