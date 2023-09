A Gaeta la XII edizione del Visione Corte Film Festival

Torna per la sua XII edizione uno dei maggiori eventi italiani dedicati al cortometraggio: il Visioni Corte International Short Film Festival organizzato dall’Associazione Culturale “Il Sogno di Ulisse” e con la direzione artistica di Gisella Calabrese.

Il teatro Ariston di Gaeta ospiterà dal 30 settembre al 7 ottobre proiezioni, dibattiti, incontri, premiazioni e molto altro ancora: 104 cortometraggi selezionati tra oltre 2500 giunti in selezione, 36 nazioni rappresentate provenienti dai 5 continenti, 25 premiere.

In concorso gli oltre 100 corti divisi in varie sezioni Animando (animazione), Stop & Doc (documentari), Sguardi dal Mondo (fiction internazionale), Gemme Italiane (fiction italiana) e Kiddos, dedicata prettamente a bambini e adolescenti, Germogli di Cinema, dedicata alle opere prime, e Bigsize, per cortometraggi di lunghezza di oltre 20 minuti. Spazio a tutti i generi cinematografici e alle tematiche attuali come i diritti umani, identità sessuale, diritto all’infanzia, rapporti familiari e la guerra. Alle sezioni competitive si affianca quella fuori concorso, Meridiani, che offre un focus sulla produzione cinematografica di una singola Nazione, che quest’anno sarà la Spagna.

Le giurie tecniche

I vincitori saranno decretati da sette giurie tecniche composte da personalità ed esperti del mondo del cinema: per la sezione “Gemme Italiane”, Carlo Griseri, critico cinematografico e curatore del portale Cinemaitaliano.info, Ferdinando Maddaloni, attore, regista e actor’s coach, Ida Sansone, attrice e doppiatrice, Adelmo Togliani, attore, sceneggiatore e regista, Elisabetta Villaggio, regista, sceneggiatrice e scrittrice; per “Sguardi dal mondo”, Marie Boissard, attrice francese; Federico Frusciante, critico cinematografico e youtuber, Katherina Harder, regista cilena, Juan Riedinger, attore e regista canadese, Hamed Soleimanzadeh, critico cinematografico iraniano; per “Kiddos”, Cristiana Astori, scrittrice e traduttrice, Annick Emdin, scrittrice e sceneggiatrice, Alessandro Izzi, critico cinematografico e co-direttore rivista “Close Up”, Adriano Pantaleo, attore e regista; per “Animando”, Sara Cabras, Rai Kids, Rosalba Colla, direttore artistico Animaphix, Giancarlo Marzano, sceneggiatore Bonelli (Dylan Dog e altri), Mirka Perseghetti, illustratrice, Predrag Radanovic, regista e animatore 3D croato; per “Stop & Doc”, Massimo Bondielli, regista; Carmine Fornari, documentarista Rai; Marco Gallo, filmaker e direttore artistico Sicily Movie Film Festival; Ado Hasanovic, regista bosniaco; Elia Moutamid, attore e regista italo-marocchino. Infine, per “Bigsize”: Davide Magnisi, critico cinematografico, Giuseppe Mallozzi, giornalista e vice presidente della Fedic - Federazione Italiana dei Cineclub, Luigi Parisi, regista e sceneggiatore; “Germogli di Cinema”: Rosalba Colla, Carlo Griseri, Elia Moutamid.

Continua la collaborazione con il SNCCI - Sindacato nazionale critici cinematografici italiani, la cui giuria speciale quest’anno sarà composta da Davide Magnisi, Michela Manente e Ignazio Senatore.

Gli eventi collaterali

Tra gli eventi che si terranno in occasione del festival c’è una mostra una mostra iconografica al grande attore e regista Massimo Troisi, ospitata presso lo storico Palazzo Nari di Gaeta, organizzata in occasione dei 70 anni dalla sua nascita. La mostra, aperta al pubblico dal 29 settembre all’8 ottobre, attraverso manifesti, locandine, fotobuste e altro materiale, provenienti dalla collezione privata del giornalista Giuseppe Mallozzi (presidente del Cineclub Fedic “Il Sogno di Ulisse” di Minturno), sarà raccontata l’intera carriera cinematografica dell’attore e regista partenopeo, dal folgorante esordio di Ricomincio da tre fino al suo ultimo film Il postino.

Non mancheranno incontri con gli operatori del settore cinematografico. Venerdì 6 Ottobre, ore 18, presso lo Yacht Cafè, si terrà l’Industry Talk “Come realizzare un corto: 3 sguardi d’autore”, in collaborazione con AIR3 - Associazione Italiana Registi. Interverranno: Leopoldo Caggiano, regista, membro del direttivo AIR3; Gianni Aureli, regista, membro del direttivo AIR3; Domenico Onorato, regista, associato AIR3; Lino Sorabella, location manager e membro dell’Associazione “I Tesori dell’Arte”. Modera l’incontro Carlo Griseri, critico cinematografico, scrittore, cofondatore del portale Cinemaitaliano.info. Previste anche presentazioni di libri: la collana editoriale di “Visioni di Cinema – Quaderni di Visioni Corte Film Festival” (Ali Ribelli Editore), con il nuovo volume dedicato a Massimo Troisi (Lunedì 2 Ottobre, ore 18, al Bar Old Station); “Ritratte” di Carlo Griseri, edito da Capovolte (Giovedì 5 Ottobre, ore 18, alla Libreria Il Sole e la Cometa); “Blade Runner” di Ignazio Senatore, edito da Il Foglio Letterario (Venerdì 6 Ottobre, ore 17, alla Libreria Il Sole e la Cometa). Venerdì mattina, invece, è previsto un matinée con l’Istituto Nautico Caboto di Gaeta: sarà presentato il cortometraggio d’animazione realizzato dagli studenti nell’ambito del laboratorio cinematografico condotto dai docenti Luca Di Cecca e Alessandro Izzi, a seguire l’incontro con il regista Elia Moutamid che presenterà il suo documentario Maka, sulla prima donna nera ad avere ricevuto un dottorato e a essere diventata direttrice di un quotidiano in Italia.

Gli ospiti

Tra gli ospiti d’onore ci sarà l’attore e regista italiano Giorgio Tirabassi, mentre un premio alla carriera sarà dato al regista pontino Gianfranco Pannone.

L’appuntamento

È dunque a Gaeta dal 30 settembre al 7 ottobre presso il Teatro Ariston.