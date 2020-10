A Letto dopo Carosello al Teatro Moderno

Secondo fine settimana di repliche per lo spettacolo A Letto Dopo Carosello ospitato dal Teatro Moderno di Latina.

Dopo il fortunato esordio pontino nello scorso fine settimana, Michela Andreozzi torna con la nostalgica commedia musicale in cui vengono raccontati i momenti più alti della televisione italiana quella del varietà del sabato sera, quella dei grandi sceneggiati RAI, di programmi iconici come Carosello, l’Almanacco del Giorno dopo e di personaggi intramontabili come Franca Valeri, Gabriella Ferri, Raffaella Carrà e molti altri. Sullo sfondo ci sono gli anni ’70, quelli più rivoluzionari ma anche i più tormentati.

Un esilarante viaggio nel passato, condito di musiche e atmosfere di altri tempi che vede sul palco Michela Andreozzi ( autrice del testo insieme a Giorgio Scarselli e Max Viola) affiancata dalla musica dal vivo di Alessandro Greggia per la regia di Paola Tiziana Cruciani.

L’appuntamento

Dopo le repliche dal 16 al 18 ottobre, è per sabato 24 alle ore 21.00 e domenica 25 ottobre alle 17.30. Per informazioni, prenotazioni e acquisto biglietti è possibile chiamare il numero 0773 66 05 50, inviare una email all’indirizzo info@modernolatina.it o consultare il sito ufficiale del Teatro Moderno.

Gallery