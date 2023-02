A Minturno l’ostensione della riproduzione della Sacra Sindone

Orario non disponibile

Quando Dal 23/02/2023 al 26/02/2023 Orario non disponibile

In un periodo storico continuamente funestato da guerre, crimini e crisi di valori, per tanti è naturale rifugiarsi nella religione e questo fine settimana a Minturno potranno immergersi totalmente nella preghiera in occasione dell’ ostensione straordinaria della riproduzione della Sacra Sindone che sarà visibile dal 23 al 26 febbraio presso la chiesa parrocchiale di Maria SS.ma Immacolata di Scauri a Minturno, guidata dal parroco don Alessandro Corrente.

Oltre ai momenti di preghiera, si potrà partecipare a un ricco programma di iniziative ed eventi a partire da giovedì 23 alle 19.15 quando si terrà una conferenza sulla Sacra Sindone a cura del dottor Raffaele Mazzarella, direttore del Centro Culturale San Paolo e del Festival della Vita.

Venerdì 24 febbraio, giornata di preghiera per la Pace a un anno dall’inizio del conflitto Russia-Ucraina, nella mattinata visita degli alunni della Scuola Media Pietro Fedele di Scauri e preghiera per la Pace, alle ore 12.30 Ora Media e preghiera dell’Angelus, alle ore 15.00 Esposizione del Santissimo Sacramento

ore 17.15 Benedizione Eucaristica, Via Crucis e Santa Messa presieduta da mons. Luigi Vari, Arcivescovo di Gaeta; alle ore 21.30 Preghiera della Compieta

Sabato 25 febbraio dalle ore 9.00 alle 12.00 i responsabili del Centro Culturale San Paolo Odv saranno a disposizione dei fedeli per spiegazione sulla Sacra Sindone, nel pomeriggio momenti di preghiera. Infine, domenica 26 febbraio, I domenica di Quaresima, le Messe saranno alle ore 7.30, 10.00, 11.30 e 18.30. Alle ore 11.30 Solenne Celebrazione di Saluto alla Sacra Sindone prima della ripartenza.

L’appuntamento

È dunque presso la chiesa Maria SS.ma Immacolata di Scauri a Minturno dal 23 al 26 febbraio, in questa occasione la chiesa sarà aperta dalle 7.30 alle 23.00.