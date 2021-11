A Priverno un sabato in omaggio a Dante Alighieri

Un sabato ricco di eventi ed emozioni quello in programma a Priverno il 13 novembre: un omaggio a Dante Alighieri, in occasione dei 700 anni dalla sua morte, tra biblioteca e teatro in un viaggio attraverso le arti, la narrazione e il divertimento per adulti e bambini a cura di Matutateatro.

Si parte alle 16.30 con un progetto a cura di Julia Borretti e realizzato in collaborazione con Jonathan Ginolfi: presso la biblioteca Pierina Carfagna si terrà Il Viaggio di Durante: nel Bel Mezzo delle Parole, uno spettacolo fatto di storie, musica e immagini per raccontare ai bambini e ai ragazzi la Divina Commedia. Lo spettacolo, che sarà ripetuto anche il 27 novembre, sarà seguito da un laboratorio di scrittura creativa a partire dai testi danteschi.

L’ingresso è libero ma è obbligatoria la prenotazione da effettuare chiamando il numero 0773 912570 e 328 6115020. Per gli adulti è obbligatorio il green pass.

L’omaggio a Dante prosegue a teatro alle ore 21.00 con Il Contrappasso. Dura Lex, sed Lex. Lectura Dantis di alcuni dei canti più celebri dell’Inferno.

Il tema del contrappasso, che decide la pena che affrontano le anime dell’inferno dantesco, da riscoprire attraverso le letture di alcuni dei canti più celebri a cura di Giuseppe Pestillo. Le letture saranno intervallate dalla musica di Sandro Esposito.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 328 6115020 e 329 1099630